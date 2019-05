Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la final de contract, Ciprian Tatarușanu (33 de ani) nu-și va continua cariera la FC Nantes. Portarul roman și-a gasit o noua echipa, iar jurnaliștii de la “L'Equipe” au aflat numele acesteia.

- Ciprian Tatarușanu (33 de ani) a refuzat prelungirea contractului cu francezii de la Nantes și la finalul sezonului ar putea ajunge in Serie A, la AS Roma. Evoluțiile foarte bune avute in poarta francezilor, mai ales in ultima perioada, l-au facut pe antrenorul romanilor, Claudio Ranieri, sa le transmita…

- ​Antrenorul Vahid Halilhodzic a confirmat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca portarul Ciprian Tatarusanu a refuzat prelungirea contractului cu FC Nantes, întelegere scandenta în aceasta vara, informeaza presseocean.fr, potrivit News.ro. "Ei au discutat si refuzat propunerile…

- Ciprian Tatarușanu (33 de ani) a reușit sa apere o noua lovitura de la 11 metri, dar echipa sa, Nantes, a pierdut pe terenul celor de la Toulouse, scor 0-1. Portarul roman aparat lovitura de pedeapsa executata de Max Gradel in minutul 26. Gazdele au reușit, totuși, sa inscrie in minutul 55. ...

- Atacantul argentinian Emiliano Sala, decedat intr-un accident de avion, a fost "abandonat" de clubul de fotbal Cardiff City si constrans sa aranjeze el insusi zborul care i-a fost fatal, a afirmat, joi, intermediarul Willie McKay, citat de AFP. Willie McKay, al carui fiu Mark a fost mandatat de clubul…

- Formatia Paris Saint-Germain s-a calificat in semifinalele Cupei Frantei la fotbal, invingand cu scorul de 3-0 formatia Dijon, intr-o partida disputata marti seara pe stadionul parizian Parc des Princes. Argentinianul Angel Di Maria a reusit o dubla pentru PSG, in minutele 8 si 28, rezultatul final…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu a dezvaluit vineri, intr-o conferinta de presa, ca vrea sa ramana la FC Nantes, el avand contract pana in iunie 2019 cu echipa aflata acum pe locul 14 in Ligue 1,...

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu a dezvaluit vineri, intr-o conferinta de presa, ca vrea sa ramana la FC Nantes, el avand contract pana in iunie 2019 cu echipa aflata acum pe locul 14 in Ligue 1, scrie ziarul Ouest France. Intrate un timp intr-un punct mort, negocierile dintre Tatarusanu…