Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, nu aflase ca Gigi Becali i-a cerut demisia dupa infrangerea cu CFR Cluj. La interviurile de dupa meci, el a afirmat ca va avea o discutie cu patronul in aceasta seara."Nu stiam ca mi-a cerut demisia, voi avea o discutie cu dansul", a declarat Dica, la Digi Sport,…

- Gigi Becali, finanțatorul FCSB, l-a criticat foarte dur pe Nicolae Dica dupa infrangerea in fața CFR Cluj și așteapta demisia acestuia. ”Ce sa fac? Sa fiu batjocura nu-mi place. Diferența nu a fost....

- Nicolae Dica a anuntat inaintea meciului cu Viitorul din etapa 19 a Ligii 1 Betano, duel ce va avea loc duminica de la ora 20:00, de ce nu a plecat de pe banca FCSB-ului, desi a avut oferte inclusiv din strainatate, dar i-a transmis si un mesaj clar finantatorului Gigi Becali.

- Criticat de Gigi Becali dupa Sepsi - FCSB 4-2 (detalii AICI), Nicolae Dica este ințepat și de fostul sau elev, Denis Alibec, cu care a avut mai multe conflicte in sezonul trecut. "De obicei, toți antrenorii au vrut sa ma ajute. Cu exceptia unuia. Eu am vrut sa ii ajut pe toți. Am vazut ca și Dica e…

- Gigi Becali susține ca Dennis Man ar fi fost analizat de Jose Mourinho, antrenorul lui Manchester United. Tehnicianul ar fi observat un amanunt interesant in evoluția tanarului fotbalist de la FCSB, in varsta de 20 de ani. "Presiunea pe care o pun eu este de barbati, la bani, la transferuri. Cine e…

- Gigi Becali a recunoscut public ca e antrenorul din acte de la FCSB, dar latifundiarul din Pipera nici macar nu se apropie de obiceiurile totalitare ale lui Adrian Porumboiu. O spune Dacian Varga (34 de ani), fost fotbalist la FC Vaslui in perioada in care fostul arbitru incerca sa aduca...

- Toni Conceicao (56 de ani) a venit la inceputul acestui sezon la CFR Cluj in locul lui Edward Iordanescu, insa acum a ieșit la iveala contractul rușinos semnat de antrenorul portughez. Tehnicianul de la CFR Cluj are mai multe clauze incredibile, anunța Fanatik. In contract scrie ca acesta e obligat…

- Lucian Sanmartean, 38 de ani, recunoaște ca nu se aștepta ca Nicolae Dica sa reziste pe banca tehnica a celor de la FCSB. "Parea o victima sigura, pentru ca nu era un antrenor cu experienta si orice nereusita il punea in situatia sa fie exclus. Ne-a surprins, a facut o treaba foarte buna, s-a impus…