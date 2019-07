Antrenorul echipei Bologna, Sinisa Mihajlovic, diagnosticat cu leucemie

In varsta de 50 de ani, Mihajlovic, care a preluat conducerea bancii tehnice in ianuarie, a declarat ca boala sa a fost detectata inainte de inceperea presezonului.



Fostul fundas sarb va ramane antrenor principal la gruparea din Serie A chiar daca va urma un tratament contra bolii sale.



"Am plans foarte mult in aceste zile, dar nu-mi place cand vine cineva sa ma compatimeasca. Va dura ceva timp, dar ma voi recupera'', a declarat tehnicianul.



''Intotdeauna am jucat la victorie, atat in fotbal cat si in viata. Voi invinge, nu am renuntat niciodata la lupta'', a spus…