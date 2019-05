Tehnicianul echipei Arsenal Londra, Unai Emery, a declarat dupa finala Ligii Europa, scor 1-4 cu Chelsea, ca formatia sa a incercat sa ramana in joc la Baku, dar primul gol primit a schimbat totul, relateaza News.ro.

“Felicitari echipei Chelsea. Noi am jucat bine in prima repriza, am avut ocazii, dar primul gol primit a schimbat totul. Am incercat sa ramanem in joc, dar al doilea gol ne-a facut treaba si mai grea”, a spus Emery la BT Sport.

Potrivit arsenal.com,…