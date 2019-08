Antrenorul Costel Enache, la FCSB? ”Sunt bulversat”

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 16 august Ora 17.00 FC Hermannstadt - Academica Clinceni Ora 19.30 Chindia Targoviste - Dinamo Bucuresti Sambata, 17 august Ora 21.00 Sepsi Sf. Gheorghe - CFR Cluj Duminica, 18 august Ora 18.00 FC Botosani - Universitatea Craiova Ora 21.00 FCSB - Politehnica Iasi Luni, 19 august Ora 18.00 FC…

- Vineri Dinamo - Academica Clinceni 4-2Daniel Popa (52, 82 și 90+3), Mattia Montini (58) / Jakub Vojtus (66), Robert Ion (73) Sambata 15:30 FC Botoșani - Gaz Metan Mediaș 21:00 Chindia Targoviște - CFR Cluj Duminica 18:00 FC Hermannstadt - Universitatea Craiova 21:00 OSK Sepsi - FC Viitorul Luni 18:00…

- FC Viitorul leads the rankings of the 2019-2020 Football League I after the 3rd round of the matches that took place Friday to Monday: Here are the results: CSM Poli Iasi - Academica Clinceni 2-0 (0-0) FC Voluntari - AFC Astra Giurgiu 1-2 (1-1) CS Gaz Metan Medias - ACS Sepsi…

- Derby-ul rundei a doua se disputa duminica seara, pe Arena Naționala, de la ora 21.00. VINERIAFC Hermannstadt - Gaz Metan Medias 0-2Chindia Targoviște - FC Viitorul 0-1 SAMBATAFC Botosani - FC Voluntari 4-1Academica Clinceni - CFR 1907 Cluj 1-4 DUMINICA18.00 CSM Politehnica Iasi - AFC Astra Giurgiu21.00…

- LIGA 1 ETAPA 1. Iata programul meciurilor si transmiisile TV Liga 1, noul sezon incepe derby-ul Viitorul-Dinamo. Cand se joaca "eternul derby", programul complet al meciurilor Vineri, 12 iulie Ora 18:30 FC Voluntari - Sepsi OSK Sf. Gheorghe Sambata, 13 iulie Ora…

- Adunarea Generala a LPF a aprobat in aprilie 2019 vanzarea drepturile TV ale Ligii 1 pe urmatorii cinci ani, in schimbul sumei de 28 de milioane de euro pe an. Noul contract va intra in vigoare din sezonul care va incepe de vineri, 12 iulie 2019, iar suma obtinuta este aceeasi din vechea intelegere,…