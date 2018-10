Antrenorul Cahill ii plange de mila lui Halep

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa dezastrul de la Beijing si Moscova, Simona nu va evolua nici la Singapore, unde va fi inlocuita de olandeza Kiki Bertens. O decizie dificila, spune Halep, insa liderul WTA are probleme mari cu hernia de disc, nu i-a reusit recuperarea rapida si a adunat o serie de abandonuri. “Este intotdeauna…

- Simona Halep s-a retras de la turneul de la Moscova, "Kremlin Cup", din cauza problemelor la spate, insa, pana sa plece din Rusia spre Singapore, numarul 1 mondial a oferit un interviu jurnalistilor de la Sport Express.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep va intra direct in optimi la Moscova, contra rusoaicei Anastasia Pavliucenkova, invingatoare in primul tur, cu scorul de 7-5, 6-4, in fața australiencei Ajla Tomljanovic. Partida se disputa miercuri. Halep a invins-o pe Pavliucenkova in toate cele noua confruntari…

- Fostul tenisman Ion Tiriac a declarat, sambata, ca din punctul sau de vedere Simona Halep, diagnosticata cu hernie de disc, nu are cum sa fie pregatita sa joace in acest moment, in special dupa ce a abandonat la ultimele doua turnee, precizand ca nu stie daca e atat de important ca ea sa participe la…

- Simona Halep rade. Ce s-a intamplat cu sportiva din Romania inaintea turneului de la Beijing. Simona Halep este impreuna cu Darren Cahill la antrenamente și face exercitii de precizie amuzandu-se. Corpul celei mai bune tenismene a lumii, la 27 de ani impliniți azi. Simona Halep a suferit de toate durerile…

- Darren Cahill nu va fi prezent la Wuhan, acolo unde Simona Halep va juca primele meciuri dupa US Open,informeaza Digisport. Cahill a anuntat ca preparatorul fizic Teo Cercel o va pregati pe sportiva din Constanta la turneul de la Wuhan. Eu voi fi prezent cu siguranta la Beijing si Singapore. Acum mi…

- Germanca Angelique Kerber este a doua jucatoare calificata la Turneul Campioanelor de la Singapore, dupa romanca Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, care conduce detasat in clasamentul WTA Race, a anuntat luni WTA. Fost N.1 mondial, Kerber, acum locul 3 WTA, are un sezon…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep (26 de ani, 1 WTA), a anunțat programul liderului mondial pana la finalul anului. Eliminata in primul tur la US Open de Kaia Kanepi, Simona Halep va mai participa la 3 turnee in 2018. "Planul este sa participe la Wuhan, Beijing și Singapore", a declarat Darren…