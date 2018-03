Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Țalnar se va alatura staff-ului lui Cosmin Contra la naționala. ”Țanțarul” va lucra in același sediu cu Marcel Raducanu, cel pe care l-a ”turnat” la Securitate! Ironia sorții, paradoxul anului, inca o balba federala. Poate toate la un loc, poate cate puțin din fiecare. Cosmin Contra, antrenorul…

- Cornel Țalnar (60 de ani) e liber de contract și e foarte aproape de echipa naționala de fotbal, lucru confirmat chiar de antrenor. Fostul tehnician al lui Dinamo se va alatura lui Cosmin Contra, pe care l-a și antrenat in Ștefan cel Mare in urma cu 20 de ani. "Am avut cateva discutii cu Cosmin (n.r.…

- Israel și Romania vor disputa pe Stadionul Netanya din orașul cu același nume un meci amical, pe 24 martie, care va incepe la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Antrenorul interimar al naționalei Israelului, Alon Hazan, a publicat lotul de 23 de juncatori pe care se va…

- Antrenorul principal al echipei masculine de baschet SCM-U Craiova, Rami Hadar, va susține maine un curs tehnic regional al antrenorilor, organizat de clubul SCM și de Federația Romana de Baschet. Cursul va incepe la ora 10.00, in Sala Sporturilor „Ion ...

- Mirel Radoi, la FRF. Ce funcție va ocupa fostul antrenor de la FCSB. ACTUALIZARE 14 martie. Incepand de azi, Mirel Radoi lucreaza la FRF. “Sunt foarte bucuros ca Mirel Radoi s-a alaturat echipei FRF și proiectului nostru. Am convingerea ca prin experiența lui va contribui la un parcurs cat mai bun…

- Fostul internațional roman Mirel Radoi este incepand de miercuri, 14 martie, noul manager sportiv al echipei naționale U21 a Romaniei, anunța Federația Romana de Fotbal. Mirel Radoi are in plamares 67 de meciuri pentru echipa naționala a Romaniei, pentru care a marcat doua goluri. Ca…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, nu si-ar fi inchipuit niciodata asa ceva! „Jerry” Gane, unul dintre secunzii lui „Gurita”, nu are nicio treaba cu bunele maniere. Desi a jucat in Elvetia, una dintre cele mai civilizate tari din lume, olteanul nu a invatat mai nimic…

- „Lupii galbeni” ocupa primul loc in Seria a III-a a Ligii a III-a și sunt aproape de a-și indeplini obiectivul. Toți cei de la Petrolul se gandesc la un singur lucru: promovarea. Prahovenii au debutat cu dreptul in anul 2018, dupa ce au obținut victoria in meciul de pe teren propriu cu Sporting Roșiori,…

- Patru vasluieni, printre “tricolorii” perioadei postdecembrista CONVOCATI… Federatia Romana de Fotbal a publicat, zilele trecute, un raport care are ca subiect locul de origine al jucatorilor care au imbracat tricoul nationalei din 1990 pana in prezent. Judetul Vaslui este prezent in acest material,…

- LIVETEXT Liga 1, play-out, prima etapa: Dinamo – Gaz Metan Medias (luni, ora 20.45, Digi, Telekom, Look). Partida, care se disputa pe stadionul Dinamo, va consemna si debutul lui Florin Bratu ca tehnician in Liga 1, el fiind al treilea antrenor al dinamovistilor din acest sezon, dupa Cosmin Contra si…

- Federația Romana de Handbal organizeaza, la interval de o luna, o luna și jumatate, antrenamente comune ale celor mai tineri jucatori din diferite zone ale țarii. Prin acestea sunt urmarite calitațile foarte tinerilor handbaliști, nivelul…

- Cu toate ca nu s-a calificat la Camppionatul Mondial din Rusia, reprezentativa de fotbal a Romaniei are un program foarte incarcat in acest an, cu jocuri amicale și oficiale in Liga Națiunilor. Cu toate acestea, selectionerul Cosmin Contra vrea si mai multe jocuri, inaintea editiei de debut a competitiei…

- Cosmin Contra a jucat pentru AC Milan in sezonul 2001-2002, iar plecarea sa a fost cu scandal, dupa ce l-a batut pe olandezul Edgar Davids, la meciul din Cupa Italiei dintre Milan și Juventus. Selecționerul Romaniei a povestit dupa mai bine de 15 ani cum au decurs lucrurile atunci și spune ca a fost…

- Se da o lupta stransa intre retailerii din țara noastra, iar fiecare iși folosește propriile arme pentru a ieși in fața. De data aceasta, marii jucatori de pe piața de retail au primit o lovitura neașteptata din partea colosului Carrefour.Acesta a facut o mutare prin care arunca in aer piața…

- Fostul fundaș și mijlocaș al Politehnicii Iași Alexandru Crețu a fost anunțat astazi de selecționerul Cosmin Contra ca se afla in vederile sale pentru meciurile amicale ale Romaniei din Israel și cu Suedia, de la Craiova, din 24, respectiv 27 martie. Vandut Olimpiei Ljubliana acum un an pentru 100.000…

- Cosmin Contra, 42 de ani, selecționerul echipei naționale, a luat decizia de a se deplasa in Turcia pentru a urmari la treaba 3 romani. Vineri, Kayserispor, echipa antrenata de Marius Șumudica, se va duela cu Bursaspor. Astfel, "Gurița" vrea sa-i monitorizeze pe Cristi Sapunaru și Silviu Lung, dar și…

- UTA a inceput prost noul sezon, iar antrenorul Cristi Todea credea ca va fi pus pe liber. Sau, asa sustin surse de incredere, din jurul tehnicianului. Insa, azi, lucrurile s-au lamurit. Cel putin pentru moment. Todea nu a fost demis Desi poate multi asteptau, Cristi Todea nu…

- Evoluția steliștilor din infrangerea drastica cu Lazio, 1-5, l-a pus pe ganduri pe selecționerul Cosmin Contra, care s-a deplasat special la Roma pentru a urmari acest meci. "S-au gandit ca daca vor face același joc precum in tur vor avea șanse. La 0-2 s-ar fi putut face o alta strategie, dar e foarte…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, este prezent pe Olimpico pentru a urmari duelul dintre Lazio și FCSB. In opinia lui "Gurița", FCSB are șanse importante sa se califice mai departe. "FCSB are șansa sa faca din nou o performanța extraordinara in fotbalul european, iar șansele sunt destul…

- Bogdan Stancu, legitimat la Bursaspor, a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Bogdan Stancu ramane in Turcia, dar schimba clubul Atacantul l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin Contra inca din ianuarie, cand staff-ul naționalei…

- Bogdan Stancu i-a anunțat miercuri pe oficialii FRF ca se va retrage din naționala de fotbal a Romaniei. Fotbalistul a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Potrivit Telekomsport, Stancu l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin…

- Federația Romana de Minifotbal a anunțat printr-un comunicat ca naționala va avea un alt selecționer, Marius Mitu. Marius Mitu, 41 de ani, ii ia locul lui Cristian Lupu pe banca Romanieii, naționala cea mai titrata la nivel european. ...

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu este optimist in privinta partidei pe care echipa lui Dica o joaca in aceasta seara. Cel care are aproape 100 de meciuri la prima reprezentativa spune ca Stefan Radu trebuie inteles si gasiti alti fotbalisti la nationala. Rivalul FCSB-ului din lupta la titlu…

- Revenirea lui Ianis Hagi (19 ani) in Liga 1 pare sa faciliteze drumul fiului lui Gica Hagi catre echipa naționala. Acesta a fost apreciat de staff-ul naționalei dupa primul meci jucat de la revenirea la Viitorul, 1-1 cu Astra Giurgiu. "L-am urmarit pe Ianis Hagi in Antalya, a crescut mult, este mult…

- Ianis Hagi a fost anuntat ca se afla pe lista cu jucatorii pe care Cosmin Contra intentioneaza sa-i aduca la nationala mare a Romaniei. Antrenorul secund Ionel Gane afirma ca Ianis Hagi este monitorizat intens, dupa ce a lasat o impresie buna. Ianis Hagi s-a cuplat cu nepoata unui fost portar…

- Astazi, este ziua de nastere a celui mai bun jucator din istoria fotbalului romanesc, constanteanul Gica Hagi, care a ajuns la 53 de ani.FC Viitorul si Academia Hagi i au urat La Multi Ani "Regeluildquo; si au prezentat un filmulet cu mesaje de felicitare de la Cristian Bivolaru, directorul general…

- La cateva ore dupa ce s-a stabilit componenta grupei din care vor face parte elevii lui Cosmin Contra la Liga Natiunilor, Federatia Romana de Fotbal (FRF) a stabilit si programul de pregatire pentru luna martie.

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca echipa nationala va disputa un al doilea meci amical in luna martie, in compania selectionatei Israelului, la 24 martie. Pe langa meciul cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, nationala Romaniei va disputa o alta partida de verificare, in deplasare,…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la „SwissTech Convention Center” din Lausanne, informeaza Agerpres. Partidele se ...

- Valerica Gaman viseaza sa revina la naționala: ”Sper in continuare sa joc pentru Romania, sunt inca tanar”. Valerica Gaman va juca la FCSB, dupa ce a semnat, in urma cu cateva zile, un contract pe urmatorii doi ani cu gruparea bucureșteana. Fundașul de 28 de ani este convins ca prin aceasta mutare va…

- Antrenorul nationalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, a anuntat lotul celor 35 de jucatori convocati pentru editia din acest an a Turneului celor Sase Natiuni, Dylan Hartley, component al echipei Northampton Saints, fiind nominalizat capitan si având misiunea de a conduce nationala ''trandafirului''…

- Fostul international Florin Prunea a declarat, ieri, ca selectionerul Cosmin Contra risca sa isi piarda functia in cazul in care fostii jucatori ai Generatiei de Aur vor prelua conducerea Federatiei Romane de Fotbal. Prunea, care ar putea candida la presedintia FRF, l-a laudat pe Contra pentru ce…

- Florin Prunea, unul dintre posibilii candidați la șefia FRF, a lasat sa se ințeleaga ca daca echipa formata din membrii Generației de Aur va caștiga, Cosmin Contra va fi inlocuit, pe lista de posibili selecționeri fiind Victor Pițurca, Dan Petrescu, Costel Galca și Gica Hagi. Comitetul Executiv…

- Numit in septembrie pe banca Romaniei, Cosmin Contra ar putea parasi echipa naționala in aprilie, dupa alegerile FRF. Florin Prunea, unul dintre posibilii candidați la șefia FRF, a lasat sa se ințeleaga ca daca echipa formata din membrii Generației de Aur va caștiga, Contra va fi inlocuit, pe lista…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a comentat transferul lui Paul Anton (26 de ani), care a fost achiziționat de Anji Makhachkala de la Dinamo in aceasta iarna. "Gurița" susține ca il are pe fostul dinamovist in vederile sale pentru echipa naționala. "Pentru nationala este un pas inainte.…

- Cosmin Contra, selecționerul naționalei Romaniei, a fost prezent in aceasta dimineața la antrenamentul Universitații Craiova, desfașurat in cadrul complexului sportiv al hotelului Papillon din Belek, unde au oltenii stabilit cartierul general. „Gurița” s-a intreținut cu Devis Mangia și a fost ...

- Fost antrenor la majoritatea echipelor de traditie din fotbalul romanesc, Gheorghe Multescu a vorbit, intr-un interviu pentru ProSport, despre cum l-a ajutat pe Constantin Budescu sa se puna pe picioare, in perioada in care a pregatit Astra Giurgiu. Multescu recunoaste ca actualul mijlocas al FCSB-ului…

- Cosmin Olaroiu a recunoscut ca Federatia Romana de Fotbal l-a contactat dupa plecarea lui Christoph Daum, pentru a prelua fraiele echipei nationale. Tehnicianul care a scris istorie in Emirate a spus ca seicii nu i-au permis sa antreneze nationala Romaniei, pentru ca a refuzat sa ramana selectionerul…

- Contra le-a transmis un mesaj tranșant lui Chipciu și lui Stanciu: ”Sa-și faca și ei partea lor!”. Cei doi romani de la Anderlecht au fost trecuți pe linie moarta , fapt care le-a periclitat și viitorul la echipa naționala. Cosmin Contra, antrenorul tricolorilor, le-a transmis din nou ca, daca nu vor…

- Cosmin Contra, antrenorul echipei naționale, spera sa rezolve cat mai rapid problemele din atacul primei reprezentative. Staff-ul sau ii va vizita i perioada urmatoare pe cei mai importanți atacanți romani din strainatate. Totuși, "Gurița" mai are o dorința și mizeaza pe revenirea in forma a lui Andrei…

- Cu 6 goluri in acest sezon, toate din penalty, Juan Emmanuel Culio (34 de ani) inca se mai gandește ca ar putea evolua pentru naționala Romaniei. Mijlocașul argentinian al celor de la CFR Cluj chiar ii face o propunere selecționerului Cosmin Contra. Iata ce mesaj i-a transmis: "Daca as vorbi cu Cosmin…

- Gica Popescu a comentat refuzul lui Ștefan Radu de a veni la naționala Romaniei. Spune ca-l ințelege pe fundașul lui Lazio, dar totodata il lauda pe Cosmin Contra pentru incercarea de a discuta cu el despre aceasta posiblitate. "Eu il inteleg foarte bine pe Stefan Radu. E un jucator profesionist, iar…

- Cosmin Contra nu are de unde alege: ”Acum suntem foarte puțini”. Selecționerul naționalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, este preocupat de faptul ca nu are prea mulți jucatori din strainatate pe care poate conta. Cosmin Contra a a dat exemplul campionatului din Spania. Tehnicianul spune ca, pe…

- Cosmin Contra iși aduce aminte de anii trecuți, in care in Spania, in unul dintre campionatele de top ale Europei, jucau mult mai mulți romani. Acum sunt mult mai puțini și aceștia au probleme. "Din punctul meu de vedere sunt prea puțini romani in Spania. Inainte eram foarte multi. Inainte am fost…

- Dan Petrescu a implinit 50 de ani azi și a acordat un interviu eveniment pentru Gazeta Sporturilor. Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre echipa naționala, pe care putea s-o preia inaintea lui Cosmin Contra, și a spus ca ar fi facut alta strategie fața de actualul selecționer. "Inceputul lui Contra…

- In lumina reflectoarelor s-au aflat mereu Hagi, Lacatus, Mutu, Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan, Ilie Balaci... Cei care aveau puterea de a decide un meci. Cei care primeau intre linii si marcau un gol ce avea sa bucure milioane de romani. Lor li se putea reprosa o ratare, dar nu la fel de tare…

- E iures in vestiarul fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu! Jucatorii nu si-au primit salariile de aproape trei luni, iar antrenorul Edward Iordanescu nu stie cum sa le mai capteze atentia la antrenamente si chiar la jocuri. Astra a inceput greoi campionatul, date fiind plecarile masive din lot,…

- Federatia Romana de Fotbal i-a adresat un mesaj de felicitare selectionerului nationalei, Cosmin Contra, cu ocazia zilei de nastere. ''Federatia Romana de Fotbal ii ureaza 'La Multi Ani!', multa sanatate si succes in cariera selectionerului echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, la 42…

- Vasile Miriuța va avea o iarna agitata la Dinamo, unde țintește sa aduca 3 jucatori importanți, care sa creasca valoarea lotului pe care il are in acest moment la dispoziție. TV Digi Sport anunța ca pe lista lui Vasile Miriuța este Dan Nistor, jucator care a fost trimis la CFR Cluj la schimb cu Nascimento.…