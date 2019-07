Stiri pe aceeasi tema

- Staff ul tehnic al echipei de rugby Tomitanii Constanta a suferit modificari fata de sezonul trecut. In functia de antrenor principal a fost numit sud africanul Danie de Villiers 47 de ani , care vine in acest post de la echipa nationala a Romaniei de rugby 7 Romania 7rsquo;s ."Pentru activitatea de…

- Tehnicianul turc Ayhan Avci este noul antrenor principal al echipei nationale de baschet feminin a Romaniei. Federatia Romana de Baschet a parafat cu acesta o intelegere valabila pana in februarie 2021 (data incheierii...

- Nationala de rugby in 7 a Romaniei si-a reluat pregatirile in vederea participarii la cea de-a doua etapa a Grand Prix Series (primul esalon valoric european al rugby-ului in 7), ce va avea loc la Lodz (Polonia), in perioada 20 - 22 iulie. Pentru acest stagiu, staff-ul tehnic, format din Danie de Villiers…

- CONVOCAT… Barladeanul Ionut Balaban, legitimat la CSM Stiinta Baia Mare, a fost convocat in lotul Romaniei de rugby in 7, care participa, in perioada 4-10 iulie, la Universiada Mondiala de vara. Competitia se desfasoara in Italia, la Napoli. Ionut Balaban (23 de ani) a inceput rugby-ul la Clubul Sportiv…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca este normal sa fie criticat, insa a precizat ca doar el este cel care raspunde in acest moment de rezultatele echipei nationale.“Cand n-am fost criticat eu de cand sunt la echipa nationala? E normal, sunt 22 de…

- Acum doi ani, Eugen Apjok parasea echipa de rugby CSM Știința, iar locul sau era luat de George Sava. Apjok a semnat cu CSM București, iar colegul sau din staff, Vasile Lucaci, pleca și el ceva mai departe de lumea rugby-ului. George Sava n-a rezistat pana la finalul sezonului, fiind inlocuit de Mario…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta, nou promovata in SuperLiga, s a clasat in final pe locul opt in esalonul de elita din Romania, dupa ce, ieri, au cedat cu 12 14 3 3 in partida pentru locurile 7 8, disputata pe stadionul "Olimpialdquo; din Bucuresti, contra unei alte nou promovate, Gloria Buzau.…

- CSM Bucuresti a anuntat numele noului antrenor al echipei feminine de handbal. Acesta este un cunoscut al romanilor. In cauza este vorba de fostul si actualul selectioner al nationalei feminine de handbal a Romaniei, Tomas Ryde, care a semnat un contract pe doi ani cu gruparea din Capitala, astfel ca…