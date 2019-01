Antrenor manager sau simplu salariat? Referitor la primul aspect, trebuie sa recunoastem „sine ira et studio" ca frustrarile tehnicianului si ale directorului sportiv reprezinta, daca nu cauza unica, macar picatura care a umplut un pahar plin de cucuta intr-un mediu care nu s-a aratat nici pana acum prea sanatos pentru performanta fotbalistica. Mai exact, un antrenor fara performante tehnice deosebite (hai sa zicem) pana acum – Flavius Stoican – si un manager fara rezultate notabile nici &ic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a declarat astazi ca, daca nu va mai activa ca manager tehnic la FC Viitorul, si ar dori sa l aduca antrenor pe Costel Galca.A aratat ca e valoros, a cucerit trei trofee cu Steaua n.r. in aceeasi stagiune . Ar fi o mare placere, daca ar accepta sa vina la FC Viitorul. Steaua a facut cea mai…

- Concordia: Caparco – Matei, Leca ("50 - Albu), Marc, Barboianu – Gorobsov, Prepelita - Ivanovici, Cristescu ("65 - Ropotan), Deaconu – Batin ("52- Mazarache). Antrenor: Dorinel Munteanu. Poli: Rusu – Gallego, Frasinescu, Cioinac, Sin – Qaka, Flores ("87 - Mihaescu) – Platini, Petre ("71 - Chelaru),…

- Poli Iasi a marcat prin A. Cristea (4, 57), Sanoh (8, 55), Flores (48) si Platini (90+2(, iar pentru Concordia au punctat Marc (21, 64) si Albu (67). Concordia: Caparco - G. Matei, Leca (Albu '50), Marc, Barboianu - Gorobsov, Prepelita - Ivanovici, Cristescu (Ropotan '65), R. Deaconu - Batin…

- Cristi Bobar, fost oficial la Dinamo, a fost prezent la GSP LIVE și a povestit doua intamplari amuzante cu George Țucudean și Kevin Zougula. Vezi in video declarația lui Bobar despre cum se enerva Țucudean pe Stoican și cum Zougoula dorea mașina deși nu avea carnet "Cand Țucudean a venit la Dinamo,…

- COMUNICAT DE PRESA Avand in vedere materialele de presa recent aparute in spațiul public, din respect pentru cetațenii Iașiului, pentru suporteri, pentru colaboratorii acestui club și pentru colegii mei din cadrul Politehnicii Iași, doresc sa prezint pe scurt rezultatele tangibile ale mandatului meu…

- Astra: Lazar – Belu ("77 - Bahamboula), Bejan, Cestor, Radunovic – Mrzjlak ("83 - Moise) – Begue, Biceanu, N. Rosu ("53 - Zoua), V. Gheorghe - Alibec. Antrenor: Gheorghe Multescu. Iasi: Rusu – Gallego, Mihalache, Frasinescu, Sin – Qaka - Sanoh, Platini, Flores ("75 - Zaharia), Petre ("46 - Pantiru)…

- CFR: Arlauskis – Manea, Muresan, Vinicius, Camora – Djokovic, Hoban ("33- Bordeianu), Culio – Ionita ("67 - Deac), Tucudean, Moutinho ("82 - Omrani). Antrenor: Antonio Conceicao, Poli: Rusu – Rus, Mihalache, Cioinac, Sin – Sanoh ("60 - Aguinaldo), Qaka, Flores ("82 - Badic), Petre – Enoh, Bekui…

- CFR Cluj a trecut in urma acestui rezultat pe locul 1 in Liga 1. Golul a fost marcat de A. Muresan, in minutul 19. CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Djokovic, Hoban (Bordeianu ’33), Culio – Ionita (Deac ’67), Tucudean, Moutinho (Omrani ’82). Antrenor: Antonio Conceicao…