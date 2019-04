Stiri pe aceeasi tema

- Instructorul unui club de arte martiale din Barlad, ginerele fostului sef al Politiei Locale Barlad, a fost atacat in noaptea de vineri spre sambata, de mai multe persoane necunoscute, in timp ce se deplasa spre casa.

- Polițiștii bârladeni au deschis o ancheta în urma unui incident petrecut ieri seara, în jurul orei 22:00, când Marian Radoi – sportiv și antrenor la clubul Fight Club Titans 2020, a fost batut și lasat inconștient

- Un cunoscut antrenor de arte martiale din orasul Barlad, Marian Radoi, este internat in Spitalul Municipal „Elena Beldiman” din Vaslui, dupa ce a fost batut crunt, cu ranga, de persoane necunoscute, informeaza Mediafax. Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Gheorghita ...

- Marian Radoi, un fost practicant al luptelor libere, in prezent antrenor, a fost batut crunt noaptea trecuta de șapte interlopi din Barlad. Acesta a fost batut cu ranga in scara blocului in care locuiește. El a fost internat la sectia de Reanimare a spitalului "Elena Beldiman", din localitate. El este ginerele…

- UPDATE: IPJ Vaslui precizeaza ca in cazul agresiunii sportivului Marian Radoi, s-a deschis un dosar penal pentru lovire si alte violente. “Apelul a fost facut ieri seara, in jurul orelor 22.16. Am fost sesizati de catre o persoana, referitor la faptul ca un barbat de 39 de ani, din Barlad, a fost agresat …

- ULTIMA ORA… Aseara, in jurul orelor 22,45, la UPU Spitalului “Elena Beldiman” a ajuns cu Ambulanta un barbat din municipiul Barlad, cunoscut luptator si antrenor la Fight Club Titans din localitate. Sportivul era batut in ultimul hal, avand o plaga contuza occipitala, traumatism toraco-abdominal sever…

- Un infirmier a ajuns victima bolnavului pe care il ingrijea. Persoana agresiva sufera de afecțiuni psihice și l-ar fi znopit in bataie pe ingrijitor. Barbatul, in varsta de 39 de ani, s-a deplasat la Unitatea de primiri Urgențe, pentru acordarea de ingrijiri medicale, acuzand dureri la nivelul coastelor.…

- Un roman in varsta de 39 de ani s-a napustit fara motiv asupra pacientilor din camera de garda a spitalului Santa Maria Nuova din Florenta. Barbatul a bruscat mai multe persoane, cerand sa fie consultat imediat, insa cel mai grav a fost un batran in varsta de 60 de ani, pe care romanul l-a lovit cu…