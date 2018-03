Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, managerul campioanei Viitorul, a anuntat ca se poate construi o nationala mult mai puternica fata de "Generatia de Aur", dar exista o conditie. "Se poate face o nationala mare cu jucatorii 94-95-96 (n.r.nascuti in acei an). Dar depinde mult si de antrenor, de cel care…

- Ioan Andone a dezvaluit, joi, ca isi pregateste revenirea in antrenorat si a spus ca are mai multe oferte, pe care le trateaza, insa, cu foarte mare atentie. "Probabil, se vor schimba lucrurile din vara. La varsta mea, trebuie sa aleg bine, nu am voie sa aleg prost. Am oferte, discutam,…

- Echipa antrenata de Razvan Lucescu a aflat in urma cu doar cateva minute decizia Comisiei de Disciplina din fotbalul grec. PAOK a fost sanctionata dur dupa ce meciul cu AEK a fost intrerupt pe final, atunci cand rusul Ivan Savvidis a intrat pe teren cu o arma. Astfel, clubul din Salonic a pierdut…

- Liga Nationala de handbal feminin s-a reluat la mijlocul acestei saptamani, dupa meciurile echipei nationale in compania Rusiei, cu doua partide restante din etapa a 18-a. Intr-un derby european, HC Zalau si-a luat revansa in fata SCM Craiova dupa jocul pierdut in tur, reusind sa se impuna…

- Provocarea Serenei Williams, de a reveni in circuitul tenisului feminin, a devenit subiect de film documentar. Jucatoarea cu 23 de titluri de Mare Slem in palmares a disputat la inceputul lunii martie, la Indian Wells, primul turneu dupa o pauza de 14 luni (detalii AICI), timp in care a devenit…

- Patronul clubului U Craiova 1948 (liga a patra), Adrian Mititelu, sustine ca Gheorghe Craioveanu i-a provocat pe fani in timpul partidei amicale dintre echipa nationala a Romaniei si Suedia, disputata, marti, la Craiova, precizand ca fostul international a mers la meci in stare de ebrietate.…

- Colaborarea dintre Garbine Muguruza, numarul trei mondial, si antrenoarea Conchita Martinez a luat sfarsit dupa ce jucatoarea spaniola a fost eliminata in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami. Informatia a fost anuntata, miercuri, chiar de antrenoarea spaniola.…

- Internationalul spaniol Koke, fotbalist al echipei Atletico Madrid, a declarat ca si-ar dori sa joace alaturi de Isco si la nivel de club, nu doar la nationala, precizand ca mijlocasul formatiei Real Madrid ar avea loc in echipa de start a rivalei. "Cand joaca la nationala Spaniei, Isco…

- Tehnicianul olandez Jordi Cruyff a anuntat ca va parasi clubul Maccabi Tel-Aviv la finalul sezonului, el fiind la trupa din Israel din 2012. El a venit ca director sportiv si a castigat campionatul in "Tara Sfanta" in 2013, 2014 si 2015, dar si Cupa in 2015. "Ma gandeam ca…

- May Mahlangu, mijlocasul sud-african de 28 de ani al lui Dinamo, a stat cu ochii pe meciul pierdut dramatic de Romania U19, 1-2 cu Ucraina U19, si pune ratarea calificarii, care i-a produs si lui o mare dezamagire, pe seama gestului facut de Olimpiu Morutan in minutul 77. "A fost…

- Portarul Andrei Vlad si-a aratat regretul pentru ratarea calificarii la Euro 2018, Romania fiind invinsa pe final de catre Ucraina. Andrei Vlad a avut o mare parte din vina in faza ce a dus la marcarea primului gol al celor din Ucraina, in minutul 84, Safronov aducand egalarea.…

- Marius Copil, Adrian Ungur, Horia Tecau, Florin Mergea si Dragos Dima, sunt jucatorii convocati de Gabriel Trifu pentru meciul de Cupa Davis dintre Romania si Maroc. Capitanul nejucator al echipe de Cupa Davis a Romaniei, Gabriel Trifu, a convocat pentru intalnirea cu Maroc - 7-8 aprilie…

- Mijlocasul Razvan Marin a explicat ca dupa succesele nationalei in amicalele cu Israel, 2-1, si Suedia, 1-0, "tricolorii" au forta sa ajunga la Euro 2020, dar jucatorul lui Standard Leige e trist pentru ca selectionata Romaniei Under 19 a ratat calificarea la turneul final din acest an. …

- Fostul international Ionut Lupescu, unul dintre candidatii la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, a transmis un mesaj emotionant de incurajare, marti, dupa ce echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European. "Capul sus, baieti! Stiu cat e de greu,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de catre jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de la Indian Wells. "Nu am fost pregatita sa joc acest meci si am evoluat prost. Partea buna este ca am jucat semifinale,…

- O femeie a facut o fotografie in timp ce se afla in cabina de proba a unui magazin, incercand sa-și aleaga o rochie de seara, scrie libertatea.ro. Syd a vrut sa-i trimita imaginea iubitului ei, dar a greșit numarul, trimițand mesajul unui necunoscut. Citeste si WhatsApp face schimbari. Decizia…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Momentul artistic excepțional și relația speciala dintre mama și fiica a incantat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente in etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Calinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu sa se exprime in momentul jurizarii. …

- Mihaela Radulescu, declarație de dragoste din partea unui barbat, pe scena „Romanii au talent”, vineri seara, 2 martie. Alexandru Spiridon a venit sa cante, insa a dezamacit juriul cu numarul sau. Alexandru Spiridon este artist polivalent, iar inainte de a-și prezenta numarul in fața juriului, a ținut…

- Mihai Leu și soția sa, Anna Leu, au implinit astazi 27 de ani casnicie. Cei doi formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din sfera mondena și se sprijina și se iubesc la fel ca in prima zi. Mihai Leu a fost campion mondial WBO la semimijlocie in anul 1997 și neinfrant in meciurile sale, insa s-a…

- Vladimir Draghia face parte din echipa gladiatorilor de la Exatlon. Inainte sa plece spre Republica Dominicana, locul unde se va desfașura concursul difuzat la Kanal D, a publicat pe Facebook o scrisoare emoționanta pentru fiica sa.