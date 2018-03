Stiri pe aceeasi tema

- Povestea lui Dan Camarzan este una fabuloasa. In urma cu 10 ani era miliardar și facea diverse extravaganțe pe litoral. La un moment dat, a platit 15.000 de euro pe o sticla de Dom Perignon in clubul Bamboo din Mamaia. De altfel, acum un deceniu, Camarzan mergea cu elicopterul, in fiecare weekend, la…

- Fetița ucisa cu sange rece de propria mama este condusa, astazi, pe ultimul drum. Micuța Eliza avea doar 4 anișori. Oana Neț, educatoarea criminala in varsta de 38 de ani, a inecat-o și i-a taiat venele. Crima odioasa a avut loc marți seara (13 martie), in județul Timiș. Tatal fetei nu era acasa cand…

- O noua alerta meteo a fost emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. Specialistii au emis o avertizare tip cod galben de furtuna pentru mai multe județe. Avertizarea este valabila pana la ora 17:30. Iata județele vizate: Județul Ialomita: Jilavele, Adancata, Armașești, Maia, Ciocarlia; Județul…

- Suntem setați sa obținem o noua doza considerabila de caștig, pe masura ce ne apropiem cu pași repezi de un nou weekend ”incendiar”, plin de evenimente fotbalistice importante. Ieri am facut profit atat pe fotbal, cat și pe tenis. Am mizat cu succes inclusiv pe meciul Simonei Halep cu Petra Martic,…

- Cunoscut in toata lumea drept ”Papușa Ken”, Rodrigo Alves a plecat peste mari și țari ca sa-și gaseasca aleasa. Rodrigo Alves a poposit tocmai in indepartate Rusie pentru a-și indeplini visul. El vrea sa gaseasca o ”copie” a lui, feminina, adica, papușa Barbie! Ken le-a aratat fanilor locurile pe care…

- Caz șocant in Timișoara! O femeie de 39 de ani, educatoare, i-a luat viata fetitei sale, in varsta de numai patru ani. Totul a avut loc marți seara, 13 martie. Dupa ce a comis oribila crima, femeia a sunat la 112, dar copila nu a mai putut fi salvata. Crima a avut loc marți seara, in […] The post Crima…

- Incepand cu data de 19 martie, la școala de fotbal Stejarii Country Club vor fi lansate noile module de antrenamente, o luna sau trei luni. Cursurile sunt dedicate copiilor cu varste cuprinse intre 7 și 11 ani și sunt coordonate de fostul portar al ”Generației de Aur”, Bogdan Stelea. Școala de Fotbal…

- Despre Marius Niculae, fostul atacant al lui Dinamo, tabloidul Cancan a publicat duminica seara o informație șocanta: "Sageata" ar fi lovit-o pe fosta iubita Oana Marica. Luni seara, Marius Niculae a publicat un mesaj in contul sau de InstaStory in care se apara in fața acuzațiilor venite din partea…

- Fondatorul celebrei case de moda Givenchy, Hubert de Givenchy, a murit la 91 de ani, informeaza The Guardian. Hubert de Givenchy le-a imbracat de-a lungul vieții, printre altele, pe Audrey Hepburn și Jackie Kennedy. Casa de moda Givenchy a fost fondata in 1952 de catre Hubert de Givenchy, ea reprezentand…

- Nuba din București nu ne mai lasa de capul nostru la Mamaia sa mergem care incotro vara asta. Nu. E decisa treaba: deschid ceva nemaivazut, ca așa le place lor, csf? Ncsf! Nuba Beach Club pare ca va fi cel mai futurist club de la mare. Așa pare in imagini cel puțin, așa promit și […] The post Ce nenorocire…

- FCSB a revenit pe locul doi in play-off-ul Ligii I și spera in continuare la titlu de campioana in acest an dupa victoria cu 2-1 (2-0) obținuta contra campioanei Viitorul. Obligata la victorie dupa rezultatele inregistrate de CFR Cluj și CSU Craiova, care au tranșat in favoarea lor disputele cu CSM…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Celebra cantareața se confrunta, insa, cu mari probleme de sanatate. Durerile de spate o copleșesc, iar acesta se accentueaza in momentul in care iși ține bebelușul in brațe. „Durerile au inceput acum cativa ani buni. Asa tare…

- Giani Kirița nu a uitat incidentul cu turcul Turabi, de la ultima intalnire Romania – Turcia. Sambata seara, fostul fotbalist a anunțat ca vrea sa concureze contra lui Turabi. Echipele din cele doua țari s-au duelat inca o data. Inainte de joc, Giani Kirița a spus ca vrea sa-l infrunte pe Turabi, concurentul…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a ”spionat” soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Scene incredibile la Bursa Locurilor de Munca din Targoviște. Asistații social au fost treziți cu noaptea in cap pentru a participa la targul de joburi. Primarul a vrut sa le dea o șansa sa se angajeze și sa nu mai stea la mila statului, insa vechile moravuri pier greu. Așa ca au venit cu sutele, dar…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Mama fostei soții a lui Laurențiu Reghecamp a murit! Mariana trece acum prin clipe grele, dupa ce femeia care i-a dat viața s-a stins. Ea a postat un mesaj de adio pe rețeaua de socializare, iar prietenii au reacționat ca atare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana in dreptul…

- Un celebru club de noapte din Capitala a fost “gazda” unei incaierari in toata regula. Scandalul a izbucnit din cauza lui ”Dany al lui Nikos”, interlop devenit celebru dupa ce a batut o turista pe plaja din Mamaia. Acesta a intrat intr-un conflict cu bodyguardul lui “Bozo”, fiul ministrului Fondurilor…

- Dupa multe tensiuni intre concurenții Diana Dumitrescu, Grațiela și Andrei Duban, a venit momentul in care participanții de la „Ferma Vedetelor” au votat duelistul saptamanii. In calitate de fermierul saptamanii, Grațiela Duban a ales. Mulți se așteptau ca soția actorului sa faca acea nominalizare.…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia imaginilor uluitoare depuse la dosarul de la Poliție in cazul „macelului din Herastrau”, pe care le publica in mega-exclusivitate. Incaierarea din localul de fițe din Herastrau ar fi plecat, așa cum tot noi v-am dezvaluit, de la un milionar care…

- Peste doua zile este 8 Martie, ziua mamei, cea mai importanta ființa pentru noi. Pentru a le dovedi cat de mult le iubim, este aproape obligatoriu sa spunem, pentru ele, urmatoarea rugaciune. „Dumnezeule, rugandu-ma Ție pentru tatal meu ai pentru mama mea, implinesc una din cele mai sfinte datorințe,…

- Florin Salam are, din nou, probleme cu legea. Celebrul manelist s-a prezentat, marți dimineața, la sediul DIICOT, unde a fost audiat ca martor intr-un dosar legat de anumite clanuri interlope. Dupa cateva zeci de minute, Florin Salam a parasit sediul DIICOT și a confirmat ca s-a prezentat in fața procurorilor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a decis modificarea informarii clientilor privind ingredientele continute de produsele brutariilor, covrigariilor si patiseriilor, informeaza romaniatv.net. Brutariile, covrigariile și patiseriile vor fi obligate sa iși informeze clienții, prin inscripționare…

- Alexandru Arșinel și Stela Popescu au fost, zeci de ani, colegi de scena. Trecerea in neființa a actriței l-a intristat profund pe artist. Recent, acesta a dezvaluit ca a visat-o pe fosta sa partenera, dupa a carei pierdere sufera și in prezent. „Tristetea e foarte mare. Am visat-o acum trei nopti,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata doua atentionari nowcasting cod galben de vizibilitate redusa și depuneri inghețate in doua județe din Romania. Polițiștii trag și ei un semnal de alarma și ii avertizeaza pe șoferi sa fie prudenți și sa adapteze viteza la condițiile…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noapte (3 martie), dupa care s-a sinucis. Dupa dubla tragedie din Slatina, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a luat masuri urgente. Ea a trimis o echipa in municipiu pentru a aflat in ce circumstanțe…

- Carmen Minune știe sa sa petreaca in orice condiții! Invitata la petrecerea unei bune prietene, fiica manelistului Adi Minune a reușit sa incinga atmosfera cu un gest care i-a lasat pe toți prietenii sai cu gura cascata. Totul s-a petrecut de fața cu iubitul ei, care a ramas fara nici o reacție! Inm…

- Vineri, 02 martie 19:00 – Regele Cerb – Sala Mare a Teatrului Regina Maria 19:00 – CSM CSU Oradea vs U-BT Cluj-Napoca – Arena „Antonio Alexe” 20:00 – Blue Friday, seara de blues si armonie cu pianistul Mihai Mirodot – Libraria R&R (V.…

- LOUIS XIII prezinta o spectaculoasa capodopera, un decantor de colecție ce aduce un omagiu remarcabilei arte a cristalului. LOUIS XIII LE SALMANAZAR este primul decantor de cristal de 9 litri din lume, o realizare ce incoroneaza apogeul artei fine de prelucrare a cristalului. Realizata de legendarul…

- Sedinta de analiza a activitatii si a rezultatelor Asociatiei Judetene de Rugby Constanta in sezonul 2016 2017 a reunit, astazi, la un complex din Mamaia, reprezentantii majoritatii cluburilor din judet, carora li s au adaugat Alexandru Negraru de la Directia pentru Sport si Tineret a judetului Constanta…

- Salvat de masonerie din foame, caci muzica clasica aproape ca nu se vinde, primul artist roman ce a dat lovitura dupa ’89, ce a trecut pragul de un million de discuri cu un album (”Party in Transilvania”), Marius Dragomir inchina noile sale compoziții maeștrilor sai și e de gasit doar pe la reuniunile…

- Un restaurant din statiunea Mamaia zona Riviera si Complex Majestic va fi reabilitat. Montelux SRL, prin Sorin Dragan, a solicitat si a obtinut, de la Primaria Constanta, pe data de 2 februarie, Certificatul de urbanism nr. 220. Actul presupune executarea lucrarilor de amenajari interioare, amenajari…

- Numarul cazurilor de infecții acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) și de pneumonii este in creștere in județ. In acest context Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba transmite sfaturi pentru prevenirea imbolnavirii, dar și pentru limitarea extinderii. De la inceputul anului pana in prezent…

- Tragica poveste a Elenei Dumitrescu a inceput amar, dupa ce a fost desparțita de cei doi frați ai ei, inca din primii ani de viața. Acum, la 38 de ani, povestea pare sa nu capete o turnura prea frumoasa, pentru ca deși aproape a dat de urmele fratelui ei, Iasz Tiberiu Walter, acesta nu a dat curs invitației…

- La casa memoriala Vasile Lucaciu din localitatea Apa a fost aniversata astazi implinirea a 166 de ani de la nasterea sa. Organizarea a apartinut Asociatiei Civice Tempora si revista Eroii Neamului, sustinuta de Consiliul Local si Primaria Apa, Consiliul Judetean, Asociatia Nationala Cultul Eroilor…

- Procurorii DNA de la Bacau l-au reținut, joi, pe Ionel Arsene, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, pe care il acuza de trafic de influența. Direcția arata ca in cursul anului 2013, Arsene, in calitate de deputat in Parlamentul…

- Pentru a arata realitatea dureroasa din teren, Directia pentru Cultura Salaj a editat un calendar ilustrat cu fotografiile a 12 dintre cele mai degradate monumente istorice din judet. Selectia a fost una destul de complicata, marturiseste directorul Doina Cocis, avand in vedere ca mai multe de jumatate…

- Andreea Banut, cu numele de scena Andreea Boyer, a terminat un film de lung metraj la Hollywood, intitulat “Julia 17”, care este un real succes. Superba bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cum este viata printre staruri, precum si "reteta" secreta care…

- Suparat inca de la finele anului trecut pe Direcția de Urbanism a PMT, care nu a procesat toate dosarele pentru majorarea impozitelor la cladirile lasate in paragina, primarul Nicolae Robu trece la masuri drastice. Edilul a anunțat ca... taie salariile unora dintre subordonații sai, cu incepere de la…

- Directia pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucuresti (DSTMB) a anuntat, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau oficial, ca si-a suspendat temporar activitatea de finantare din lipsa de personal.

- Aproximativ 20 de persoane cazate la o pensiune din Alba Iulia au ajuns la spital in primele zile ale noului an, avand simptome de toxiinfectie alimentara, cel mai probabil din cauza mancarii de la petrecerea din noaptea de Revelion, potrivit news.ro. Directia de Sanatate Publica Alba a deschis o…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. OMS transmite ca cel mai eficient mod de a preveni gripa este prin vaccinare. La finalul anului 2017,…

- Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto 6 din 49 a fost in anul 2013. Atunci, un barbat din Galați a nimerit toate cele șase numere și s-a imbogațit cu aproape 49 milioane de lei (48.952.706,17), adica peste 11 milioane de euro, la vremea respectiva. Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto…

- Cand toata lumea credea ca s-a cumintit, Marian Ionescu a facut-o lata! A uitat de sotia lui si s-a sarutat pasional cu Alina Crisan. Se lasa cu divort?! Chiar daca este casatorit cu Octavia Geamanu, stirista de la Antena 1, liderul formatiei Directia 5 a comis-o si nu cu oricine… chiar cu Alina Crisan,…