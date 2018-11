Stiri pe aceeasi tema

- „Europa este, inainte de toate, identitatea noastra”, si-a inceput Tajani alocutiunea. „Suntem europeni pentru ca noi credem in cele mai importante valori: libertate, in primul rand, drepturile omului, libertate religioasa”. El a subliniat ca Europa este singurul continent unde nu exista pedeapsa…

- “As fi vrut sa nu vad, dar, oricine, cu un minim interes pentru actualitate, care se informeaza, poate constata convergenta acestor dorinte sau intentii de daramare ale Guvernului actual. E asa o disperare mare sa plece Guvernul PSD-ALDE! Ca sa ce, cine sa vina, cu ce sprijin parlamentar? De fapt, eu…

- 'Am observat din partea liderului grupului ALDE, Guy Verhofstadt, o luare de pozitie foarte transanta pe problema pe care noi o numim generic in Romania 'statul paralel', deci influenta serviciilor secrete, a protocoalelor care afecteaza independenta justitiei si ii multumesc pe aceasta cale lui…

- Președintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European, unde se discuta despre statul de drept din Romania, ca "slabirea procurorilor" este in stilul "Orban-Kaczynski", potrivit Mediafax.

- Dancila spune ce a vorbit cu oficialii de la Bruxelles: „Discutia despre incalcarea statului de drept in Romania este una falsa”, a transmis premierul, in deschiderea sedintei de Guvern, ea acuzand „manipulari”, „zvonuri” si „teme false”. Viorica Dancila a precizat ca „discutia despre incalcarea statului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, la Bruxelles, o intrevedere cu Guy Verhofstadt, presedintele Grupului ALDE (Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa) din Parlamentul European, context in care premierul roman a reiterat angajamentul Guvernului pentru respectarea valorilor europene si…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, efectueaza o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 25 26 septembrie 2018, in cadrul careia va avea o serie de intrevederi cu reprezentanti ai grupurilor politice din Parlamentul European, precum Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor,…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, efectueaza o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 25-26 septembrie 2018, in cadrul careia va avea o serie de intrevederi cu reprezentanți ai grupurilor politice din Parlamentul European, precum Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților,…