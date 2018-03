Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis un mesaj de sustinere a eurodeputatului Cristian Preda, chemat la Consiliul National „Steaua Romaniei” pentru a raspunde acuzatiilor de neglijarea interesului national si defaimare, demonstrate prin criticarea guvernelor Tudose si Grindeanu…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis un mesaj de sustinere a eurodeputatului Cristian Preda, chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului National ”Steaua Romaniei”, fiind acuzat de neglijarea interesului national si defaimare, in urma criticilor aduse in PE guvernelor Grindeanu…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis pe Twitter un mesaj de susținere pentru europarlamentarul Cristian Preda. Politicianul a fost chemat sa dea explicații pentru afirmațiile facute in cadrul PE cu privire la guvernele Grindeanu și Tudose. Preda a fost acuzat de neglijarea…

- Cristian Preda este al patrulea caz in care se discuta despre eventuala retragere a Ordinului „Steaua Romaniei”, din cauza unor declaratii publice facute de membrii Ordinului. In schimb, exista un singur caz d...

- Acuzat de „defaimarea tarii“, eurodeputatul Cristian Preda mai are de asteptat pana dupa Pasti pentru a primi un verdict din partea Consiliul Ordinului „Steaua Romaniei“. Un nou termen a fost stabilit pentru 19 aprilie, data la care Consiliul ar trebui sa ajunga la un verdict. Acesta ar putea ramane…

- Cristian Preda este criticat in termeni dur de deputatul PNL Pavel Povescu, in contextul in care europarlamentarului i s-ar putea retrage Ordinul "Steaua Romaniei". Popescu il acuza de minciuna pe Preda si il considera un fals model, disperat sa prinda inca o data un loc eligibil pe listele unui…

- Consiliul de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' urmeaza sa il audieze, miercuri, pe europarlamentarul Cristian Preda, care a primit aceasta distinctie in 2009, pentru a raspunde unui denunt privind defaimarea tarii.In prezent, din Consiliul de onoare al Ordinului national „Steaua Romaniei”…

- Pe 14 martie, europarlamentarul anunta ca a fost chemat in fata Consiliului de onoare al Ordinului ‘Steaua Romaniei’. „Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu si Tudose, sunt chemat in fata Consiliului de onoare al Ordinului ‘Steaua Romaniei’,…

- Consiliul de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' urmeaza sa il audieze, miercuri, pe europarlamentarul Cristian Preda, care a primit aceasta distinctie in 2009, pentru a raspunde unui denunt privind defaimarea tarii. Pe 14 martie, europarlamentarul anunta ca a fost chemat in fata Consiliului…

- Europarlamentarul Cristian Preda, acuzat de PSD ca a defaimat tara, a cerut sa fie audiat public de catre Consiliul de onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“, insa seful Cancelariei Ordinelor s-a opus. Cristian Preda va fi judecat de Gabriela Firea, Mircea Geoana, Ecaterina Andronescu si de Serban Bradisteanu,…

- Europarlamentarul Cristian Preda a cerut ca audierea sa in fata Consiliului de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' sa fie una publica, insa solicitarea sa a fost respinsa. "Am scris Cancelariei Ordinelor ca doresc ca audierea mea, din 28 martie, in fata Consiliului de onoare…

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Meciul Belgia - Spania (18-10), arbitrat de romanul Vlad Iordachescu, continua sa suscite controverse in lumea rugbyului international, iar fostul selectioner al Angliei, Clive Woodward, este de parere ca meciul ar trebui rejucat, relateaza ziarul AS. Victoria neasteptata a belgienilor a adus Romaniei…

- Europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu, fost raportor al Parlamentul European pe situatia politica de peste Prut, crede ca prioritatea Romaniei pentru presedintia Consiliului UE din prima parte a anului viitor ar trebui sa fie Republica Moldova. Intr-un interviu pentru „Adevarul“, Marian Jean Marinescu…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa anunta ca in Parlamentul European a fost votat Raportul referitor la propunerea de Directiva a Consiliului privind o baza fiscala comuna a societatilor. Directiva vizeaza stabilirea unui set unic de norme de calculare a bazei fiscale a societatilor pe piata interna a UE.…

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat miercuri, referitor la faptul ca europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului ”Steaua Romaniei”, fiind acuzat de neglijarea interesului national si defaimare, ca este solidar cu acesta, afirmand ca “noua realitate nationalist-iliberala…

- Parlamentarul european Cristian Preda anunta pe Facebook faptul ca a fost chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, pentru a raspunde pentru acuzatiile de defaimare a tarii peste hotare.

- El a spus ca va fi judecat de Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Șerban Bradișteanu, Mircea Geoana, fostul director SRI Costin Georgescu și generalul Degeratu. [citeste si] "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu și Tudose, sunt chemat in fața…

- Europarlamentarul Cristian Preda este chemat in fața Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, ca urmare a criticilor aduse Guvernelor Grindeanu și Tudose. Anunțul a fost facut de europarlamentar pe pagina personala de Facebook.„Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in…

- Comisia Europeana (CE) a propus vineri acordarea unui ajutor financiar suplimentar de un miliard de euro Ucrainei, a carui deblocare va fi conditionata insa de progrese in procesul de reforma, transmite Reuters. Uniunea Europeana a fost unul din cei mai importanti sustinatori financiari ai…

- Liderul partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in perioada…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a anuntat ca a acceptat oferta lui Silvio Berlusconi de a fi candidatul Forza Italia pentru functia de prim-ministru, inaintea alegerilor care vor avea loc duminica, scrie Politico, potrivit news.ro.„Ii multumesc presedintelui Berlusconi…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a anuntat ca a acceptat oferta lui Silvio Berlusconi de a fi candidatul Forza Italia pentru functia de prim-ministru, inaintea alegerilor care vor avea loc duminica, scrie Politico potrivit News.ro . „Ii multumesc presedintelui Berlusconi pentru aceasta…

- Lidera partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani (64 de ani), ar fi o alegere "excelenta" la conducerea urmatorului guvern italian, a declarat marti fostul premier si liderul conservator italian Silvio Berlusconi, citat de agentia de presa dpa. Declaratia sa intervine inaintea alegerilor generale…

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca, dupa intalnirile pe care le-a avut la Bruxelles cu oficiali europeni, a pus bazele "dimensiunii europene a guvernarii" si a anuntat crearea unui grup de lucru pentru absorbtia fondurilor europene. "Noua ani in care am fost deputat european si…

- "Noua ani in care am fost deputat european si acum intoarcerea la Bruxelles in calitate de prim-ministru, intalnirea unor persoane pe care le cunosc, intalnirea cu presedintele PE, Antonio Tajani, au fost pentru mine emotionante si in acelasi timp au constituit o provocare in asteptarile pe care…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca, dupa intalnirile pe care le-a avut la Bruxelles cu oficiali europeni, a pus bazele "dimensiunii europene a guvernarii" si a anuntat crearea unui grup de lucru pentru absorbtia fondurilor europene. "Noua ani in care am fost deputat european…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Viorica Dancila se va afla marti si miercuri la Bruxelles, potrivit programului anuntat pe pagina Guvernului. Astazi, de la ora 14.15 ora Bruxellesului, premierul roman se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, iar de la ora 15.00 ora Bruxellesului, va avea o intrevedere…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- "Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

- O femeie din Japonia sustine ca a supravietuit ani de abuz din partea bunicului ei. Ea a postat mai multe poze pe Twitter care au socat o lume intreaga. In imagini, femeia arata absolut infiorator, cu o greutate de 16 kg. Ea sustine ca bunicul ei refuza sa o hraneasca si ca o abuza fizic atunci cand…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- Astazi de la ora 18.30, ora Bucureștiului, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, are loc dezbaterea ”Reforma justiției din Romania și posibila amenințare la adresa statului de drept”. Eurodeputații vor discuta cu reprezentanți ai Consiliului UE și Comisiei Europene. Dezbtarea a fost…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a postat marti pe Twitter o scrisoare de felicitare adresata noului premier roman Viorica Dancila, in care face referire la importanta presedintiei Consiliului UE de anul viitor, la sustinerea valorilor europene, a statului de drept si la lupta impotriva…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit news.ro“Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreei de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea…

- Floyd Mayweather si Conor McGregor au intrat intr-un nou conflict, de aceasta data in mediul virtual. Americanul sustine ca pe capul lui McGregor s-a pus o recompensa de 900.000 de euro, pentru ca ar fi batut un membru al unui clan mafiot din Irlanda. Mayweather i-a transmis lui McGregor…

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP. "Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta…