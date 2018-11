„Ambitia noastra trebuie sa fie aceea de a fi cel mai mare si cel mai atragator spatiu de cercetare din lume. Cercetarea, inovarea si noile tehnologii trebuie sa faca parte din ADN-ul nostru”, a declarat Tajani in cadrul unei conferinte comune la nivel inalt a Parlamentului European si Comisiei Europene privind efectele cercetarii si inovarii in viata de zi cu zi in UE.

Tajani a reamintit ca UE a investit in cercetare si inovare peste 200 de miliarde de euro in ultimii 30 de ani si ca in cadrul programului Orizont 2020 au fost sprijinite peste 18.000 de proiecte, la care au participat…