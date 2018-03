Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD, Razvan Popa, susține ca felul in care colegul sau Cristian Preda acționeaza in Parlamentul European cu privire la interesul țarii care l-a trimis in forul legislativ european nu este corect. In aceste condiții, acesta considera ca nu este nimic nefiresc in convocarea colegului…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis pe Twitter ca legislativul UE il sustine pe Cristian Preda, dupa ce presedintele Consiliului de onoare al Ordinului „Steaua Romaniei” a anuntat ca forul a discutat solicitarea retragerii decoratiei acordate europarlamentarului roman.

- Consiliul de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' urmeaza sa il audieze, miercuri, pe europarlamentarul Cristian Preda, care a primit aceasta distinctie in 2009, pentru a raspunde unui denunt privind defaimarea tarii.In prezent, din Consiliul de onoare al Ordinului national „Steaua Romaniei”…

- Presedintele Consiliului de onoare al Ordinului „Steaua Romaniei”, Costin Georgescu, a declarat marti, pentru MEDIAFAX, ca forul se va intalni miercuri, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta solicitarea retragerii decoratiei acordate in 2009 europarlamentarului Cristian Preda.

- Europarlamentarul Cristian Preda a cerut ca audierea sa in fata Consiliului de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' sa fie una publica, insa solicitarea sa a fost respinsa. "Am scris Cancelariei Ordinelor ca doresc ca audierea mea, din 28 martie, in fata Consiliului de onoare…

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat miercuri, referitor la faptul ca europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului ”Steaua Romaniei”, fiind acuzat de neglijarea interesului national si defaimare, ca este solidar cu acesta, afirmand ca “noua realitate nationalist-iliberala…

- "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu si Tudose, sunt chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, pentru a raspunde unui denunt care reia acuzatiile PSD-ALDE de defaimare a tarii. Ma vor judeca: Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Serban…

