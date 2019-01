Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Tajani (dreapta, in fotografie) a suținut, joi seara, la Bucuresti, un discurs in cadrul ceremoniei de lansare oficiala a presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene de la Ateneul Roman. Președintele Parlamentului European a vorbit despre necesitatea aderarii Romaniei in spațiul Schengen…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, alaturi de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au facut, joi, un apel catre statele membre UE care blocheaza aderarea Romaniei la spațiul Schengen, susținand ca trebuie sa iși modifice poziția. Ei au a afirmat ca adeziunea Romaniei…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a facut, joi, un apel catre statele membre UE care blocheaza aderarea Romaniei la spatiul Schengen, sustinand ca trebuie sa isi modifice pozitia. Acesta a afirmat ca adeziunea Romaniei si Bulgariei la Schengen este importanta pentru securitate.

- Reunit in sedinta plenara la Strasbourg, Parlamentul European a adoptat, marti 11 decembrie, o rezolutie care cere admiterea Romaniei si Bulgariei in zona Schengen. Documentul a avut o majoritate confortabila, cu 514 voturi pentru, 107 impotriva si 38 de abtineri.

- Anunt de ultima ora! Parlamentul European a votat aderarea imediata ROMANIEI si Bulgariei la Spatiul Schengen Parlamentul European a votat o noua rezoluție non-legislativa privind aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Parlamentul cere Comisiei Europene eliminarea controalelor la frontiere.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca raportul Comisiei LIBE care indeamna statele membre UE sa aprobe rapid aderarare Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen va fi adoptat de PE in decembrie, insa are indoieli ca apelul va fi auzit si implementat.

- Eurodeputatii din Comisia Libertatilor Civile (LIBE) din Parlamentul European au indemnat luni statele membre ale Uniunii Europene sa aprobe rapid aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, conform unui comunicat publicat pe site-ul Parlamentului European.