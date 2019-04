Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Cultura, UNESCO, este "alaturi de Franta pentru salvarea si reabilitarea acestui patrimoniu inestimabil" reprezentat de catedrala Notre-Dame, grav afectata, luni, de un incendiu, conform unui mesaj transmis pe Twitter de directorul general UNESCO, Audrey Azoulay,…

- ​Nationala de handbal feminin a României a fost învinsa, duminica, de reprezentativa Danemarcei, scor 36-23 (15-13), în ultimul meci din Golden League, la Boulazac. Tricolorele au încheiat cu trei înfrângeri, potrivit News.ro. În prima partida din Golden…

- Cel puțin zece persoane, dintre care un copil, au murit, iar alte peste 30, inclusiv șase pompieri, au fost ranite, marți, într-un incendiu care a distrus un bloc cu opt etaje din sud-vestul Parisului. Poliția a reținut o femeie, aceasta fiind suspectata ca ar fi provocat intenționat incendiul.Poliția…

- Paris, 25 ian /Agerpres/ - Edilul de stanga al Parisului, Anne Hidalgo, a decis sa creeze pana in 2020 o politie municipala, ai carei reprezentanti sa fie echipati cu bastoane de tip tonfa, o forta care necesita imputerniciri specifice pentru a putea 'lupta impotriva infractiunilor zilnice',…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in marja deplasarii in Germania, seful statului va avea si o intalnire cu militarii romani care activeaza la baza militara NATO de la Geilenkirchen. Semnarea Tratatului franco-german de catre presedintele francez si cancelarul german va avea loc in Sala…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Motorul franco-german decoleaza. Marți. La Aachen. Capitala celei mai vestice regiuni a Germaniei. Klaus Iohannis se numara printre cei care vor intoarce cheia de contact a unei Europe cu mai multe viteze. In prezența nașilor. Iar statele din Est vor fi prada. De fapt, Europa…

- Președintele Klaus Iohannis va participa marțea viitoare la ceremonia de semnare a tratatului franco-german care va avea loc in Aachen și la care vor fi prezenți și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Jean Claude Juncker și Donald Tusk, potrivit Hotnews. Cu acest prilej, Iohannis,…

- Președintele Klaus Iohannis va participa marțea viitoare la ceremonia de semnare a tratatului franco-german care va avea loc în Aachen și la care vor fi prezenți și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Jean Claude Juncker și Donald Tusk.Cu acest prilej, Iohannis, care…