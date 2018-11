Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a raspuns intr-o scrisoare criticilor formulate de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dupa votul din PE asupra rezolutiei privind statul de drept din tara noastra, avertizand ca Romania se afla "la o rascruce" si are de…

- Guy Verhofstadt ii atrage atenția lui Tariceanu ca, daca va alege calea ignorarii recomandarilor Comisiei de la Veneția, inseamna ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE iși dorește transformarea Romaniei intr-un stat iliberal.Cele mai importante pasaje din scrisoarea lui Guy Verhofstadt catre…

- Cu toate acestea, eurodeputatul PSD este de parere ca rezoluția pe Romania ar putea fi o incercare a PPE-ului de a ramane relevant. Un joc pierdut pentru toata lumea "Rezoluția Parlamentului European este un joc pierdut de toata lumea. Discuția in sine este una extrem de toxica, avand…

- "Suntem angajati sa asiguram o Presedintie eficienta si pragmatica a Consiliului Uniunii Europene", a afirmat premierul Dancila in cadrul intalnirii, conform unui comunicat de presa al Guvernului. Potrivit sursei citate, inaltii functionari europeni se afla la Bucuresti intr-o vizita care…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, si-a anuntat oficial candidatura pentru functia de presedinte al executivului european, detinuta acum de Jean-Claude Juncker. Olandezul sustine ca a luat aceasta hotarare pentru ca urmeaza vremuri grele si vrea sa le poata spune copiilor…

- Presedintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European, unde se discuta despre statul de drept din Romania, ca slabirea procurorilor as zice ca e un stil Orban-Kaczynski.

- 'Am participat la Bruxelles la reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, unde am avut ocazia sa vorbesc despre masurile adoptate la nivel guvernamental pentru promovarea reformelor in plan economic si social, pentru cresterea nivelului de trai…