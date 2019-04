"Am aflat ca candidata PE pentru postul de procuror-șef, doamna Laura Codruța Kovesi a fost pusa sub control judiciar de catre autoritațile romane, care inseamna limitarea libertații sale personale, nu poate sa paraseasca țara fara autorizație, trebuie sa se prezinte periodic la poliție și nu poate sa faca declarații de presa. Pe baza principiului neingeirnței și neimplicarii in activitațile autoritaților judiciare și cerand respectarea prezumției de nevinovație doresc sa exprim preocuparea Parlamentului European in legatura cu situația astfel creata. Repet clar ca doamna Kovesi ramane candidata…