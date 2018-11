Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care femeile din intreaga lume protestau impotriva violentei de gen duminica, presedintele Parlamentului European a facut un gest public de sprijin al victimelor abuzurilor domestice, relateaza Reuters. Seful legislativului UE, Antonio Tajani, a venit la summitul Consiliului European…

- Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, va vota impotriva acordului privind Brexit-ul in parlamentul de la Londra, a declarat duminica liderul formatiunii, Jeremy Corbyn, care a descris acordul aprobat in aceeasi zi de Bruxelles drept ''un esec deplorabil in negocieri'',…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri dimineata, la Palatul Victoria, pe presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. La finalul intalnirii in format extins, sefa Executivului de la Bucuresti si presedintele PE au sustinut declaratii de presa. Oficialul european a declarat ca, in opinia…

- Volumul Ungaria lui Orban de Paul Lendvai, aparut in limba romana la Editura Polirom (2017, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu), este caștigatorul Premiului Uniunii Europene pentru eseu, ediția 2018. Inaugurat in anul 2007, la Paris (Le Prix du Livre Europeen) de catre Asociația Esprit d’Europe…

- In timpul unei ședințe informale Președintele Klaus Iohannis a imbinat utilul cu placutul in cadrul vizitei sale in Italia, combinand intalnirile cu oficiali din Peninsula cu vizitele turistice. Klaus Iohannis a vizitat ieri situl arheologic Pompei, fiind insoțit de soția sa, Carmen Iohannis. Miercuri,…

- Miercuri, la summitul Uniunii Europene pentru Brexit, nu s-au inregistrat progrese suficiente pentru a justifica o noua reuniune la varf in noiembrie, a declarat agentiei France Presse o sursa europeana a carei identitate nu este dezvaluita. Reuters si DPA au obtinut informatii similare, de…

- Guvernele fostelor state comuniste se vor confrunta cu presiuni bugetare tot mai mari de la Bruxelles daca nu respecta independenta justitiei, a declarat luni agentiei Reuters slovacul Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, care incearca sa devina candidatul fortelor de centru-stanga…