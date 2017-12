Antonio Guterres (ONU), avertisment pentru 2018: Planeta trece printr-o perioada de "alerta rosie"

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am…

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat, miercuri, pe reprezentantul Romaniei, dupa ce "Romania a luat serios in considerare mutarea ambasadei in Israel din Tel Aviv la Ierusalim". Articolul de pe site-ul agentiei de stiri Palestine News Network face referire la anuntul presedintelui…

- Din cauza actualizarilor constante aduse WhatsApp, este inevitabil ca indragitul programul de chat sa nu mai suporte dispozitive foarte vechi. WhatsApp are un numar foarte mare de fani in fiecare colt al mapamondului. Aproximativ 1,3 miliarde de internauti depind de populara aplicatie pentru…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni candidat…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, in Ajunul Craciunului, urarile sale tuturor romanilor. In mesajul sau seful statului spune ca cel mai frumos cadou pe care oricine il poate face este sa isi arate aprecierea si recunostinta fata de cei din jur si indeamna la compasiune si solidaritate.…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca din aceasta dimineata vor avea loc testari pentru implementarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO-ALERT". In zonele unde se vor face verificarile pe terminalele conectate la retelele operatorilor de telefonie…

- Ministrii, parlamentarii, primarii si prefectii ar putea fi comercianti persoane fizice. Proiectul initiat de UDMR va fi supus votului final al Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, astazi. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR,…

- Maghiarii primesc cele mai mari bonusuri cu ocazia sarbatorilor de iarna dintre tarile europene, incasand echivalentul a pana la 91% din salariul lunar de baza. Primele de Craciun sunt cele mai raspandite in Croatia, unde pana la 44% dintre angajati primesc un astfel de bonus, insa suma reala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,11%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta. Intrebat de…

- Au trecut doar cateva zile de cand am detaliat din nou problema fragmentarii platformei Android. Acum aflam alte particularitati frustrante despre sistemul de operare al Google. Inginerii gigantului din Mountain View, la fel ca si cei din Cupertino, sunt foarte eficienti cand vine vorba de…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a comentat joi, dupa ce bugetul SRI pe 2018 a fost majorat cu peste 13%, ca ar trebui "demontata zvonistica" potrivit careia politicienii dau bani in exces Serviciului "ca sa-si negocieze linistea". Comisiile din Parlament au aprobat joi, fara niciun vot impotriva,…

- Mihai Fifor, ministrul Apararii, a anuntat ca Romania a platit, joi, primul sistem de rachete Patriot. Prezent la dezbaterile din cadrul Comisiilor reunite de buget-finante referitoare la banii pe care ministerul ii va avea la dispozitie in 2018, Fifor a tinut sa precizeze ca "Armata Romana nu a plecat…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, mai multi deputati conservatori votand impotriva Guvernului Theresa May. Camera Comunelor a aprobat cu 309 voturi pentru si 305 impotriva…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 - 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%. Licitatiile pentru trimestrul I din anul 2018 de pe Piata Centralizata pentru…

- Coreea de Nord l-a criticat sambata pe presedintele american Donald Trump pentru decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, numindu-l din nou "senil", potrivit agentiei KCNA. De cateva luni, Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un si-au adus reciproc insulte personale…

- Din cauza cresterii ROBOR, primariile care au facut imprumuturi in lei au de platit acum rate de doua ori mai mari decat la inceputul anului. E si cazul primariei din Targu Jiu, care imprumutase 10 milioane de lei pentru modernizarea stadionului din oras. La inceputul anului, rata lunara a…

- Premierul Mihai Tudose discuta, luni, cu Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul. "Pe data de 6, va intra in sedinta de guvern si va fi inaintat Parlamentului. Mai departe,…

- Donald Trump a anuntat vineri ca Secretarul de Stat Rex Tillerson nu va parasi pozitia pe care o are in cadrul administratiei de la Casa Alba. In ultima saptamana, mai multe publicatii au transmis ca Tillerson urmeaza sa fie inlocuit cu actualul director al CIA, Mike Pompeo. "Mass media au…

- Casa Alba a elaborat un plan cu obiectivul inlaturarii din functie a secretarului de Stat Rex Tillerson, care are o relatie tensionata cu presedintele Donald Trump, si inlocuirea sa cu Mike Pompeo, directorul CIA, in urmatoarele saptamani, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.…

- Numarul de trenuri care circula spre destinatii de interes pentru turisti in aceasta minivacanta de 1 Decembrie va fi suplimentat. Vanzarea biletelor fara loc va fi limitata, pentru a se evita supra-aglomerarea vagoanelor, a anuntat CFR Calatori, intr-un comunicat de presa transmis, miercuri,…

- Traficul rutier va fi restrictionat in mai multe zile din luna decembrie, cu ocazia "Targului de Craciun" organizat de Primaria Capitalei, in perioada 1 - 27 decembrie. Traficul rutier va fi restrictionat in zilele de 2, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22-27 decembrie 2017, intre orele 17.00 -…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marti Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze "rapid" si "fara animozitate inutila" asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar. "Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie, si in acelasi…

- CSAT se reuneste marti, de la ora 12:00, la Cotroceni. Este prima sedinta CSAT dupa ce Romania a adoptat legea referitoare la achizitia sistemului de rachete Patriot de la americani, act normativ promulgat luni de presedintele Klaus Iohannis. In plus, miercuri va fi semnat contractul…

- Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei. Bugetul este majorat cu 36% fata de anul trecut, trei sferturi dintre bani mergand la salarii. Proiectul de buget al Camerei Deputatilor…

- Sase bombardiere strategice rusesti cu raza lunga de actiune Tu-22M3 au lovit duminica tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir ez-Zor, au anuntat agentii de presa rusesti citand Ministerul rus al Apararii. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom din…

- Euro atinge, marti, un nou nivel maxim. In crestere este si dolarul american. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6551 de lei/unitate, cu 0,18% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american creste si el, fiind cotat de BNR la 3,9650 de lei/unitate,…

- DNA vrea sa se asigure ca prejudiciul stabilit in dosarul TelDrum, in care este urmarit penal si Liviu Dragnea, va fi recuperat. Astfel, potrivit unor surse Digi24, procurorii urmeaza sa anunte ca au instituit sechestru asigurator pe averile celor vizati in dosar. Amintim ca prejudiciul…

- Pretul energiei nu va mai creste pana la finele acestui an, ci dimpotriva, ANRE ar putea face o ajustare negativa, intrucat ultima scumpire nu a fost fundamentata solid, a declarat, joi, ministrul de resort, Toma Petcu, dupa audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE.…

- Moneda nationala are in sfarsit o zi in care nu stabileste un nou record negativ, cursul fiind intr-o foarte usoara scadere fata de prima zi a saptamanii. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, cotatia fiind de 4,6482 lei/unitate. Si dolarul scade mai…

- Ministrul Dezvoltarii, vicepremierul Paul Stanescu, a precizat, marti, ca proiectul de HG privind Codul administrativ va figura pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de saptamana viitoare, proiectul urmand a fi trimis ulterior Parlamentului, care il va dezbate si va decide forma finala. "Codul…

- Starea generala a regelui Mihai s-a agravat, a anuntat luni dimineata Casa Regala. "Starea generala a regelui Mihai s-a agravat si prezinta o slabiciune accentuata, cu o scadere semnificativa a rezistentei", a anuntat Casa Regala intr-un comunicat de presa, remis Ziare.com. Aceasta…

- Peste 250 de manifestanti au fost arestati, duminica, la Moscova, dupa o demonstratie, neautorizata, impotriva presedintelui Vladimir Putin, a anuntat agentia TASS. Politia a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat sambata ca demisia omologului sau libanez, Saad Hariri, si motivele invocate de acesta trebuie sa reprezinte "un semnal de alarma" pentru intreaga lume cu privire la ambitiile Iranului, relateaza AFP. Prim-ministrul libanez, Saad Hariri, a…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste masuri. Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile…

- A trecut aproape un deceniu de cand HTC facea primul telefon cu Android si niciodata pana acum n-a parut mai departe de dorintele utilizatorilor ca acum, scriu cei de la Playtech.ro. HTC are doua noi telefoane: U11 Plus si Life. Unul e mai bun si altul mai prost decat modelul deja lansat in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca a facut un calcul din care a rezultat ca in urma trecerii contributiilor de la angajator la angajat salariile romanilor vor creste foarte putin. Potrivit sefului statului, un roman care are un salariu mediu brut ar castiga in plus doar 3 lei.…

- Cel mai mare eveniment al reducerilor e la cateva saptamani distanta si e timpul sa-ti pui la punct cardul, preferintele si, mai ales, planul pe care vrei sa-l urmezi. Iata un ghid care sa te ajute sa te feresti de tepe si false reduceri. Vinerea Neagra 2017 va fi pe 17 noiembrie,…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) le recomanda romanilor din Catalonia sa ramana in contact cu reprezentantii autoritatilor de la Bucuresti si sa semnaleze toate situatiile in care le-ar putea fi afectata propria securitate, in contextul recentelor evenimente din regiunea spaniola.…

- Numarul contractelor de munca part-time a scazut simtitor in ultimele luni, dupa ce Guvernul a schimbat, la 1 august, modalitatea de impozitare, antrenand totodata si scaderea numarului total al contractelor de munca. Conform datelor furnizate de Ministerul Muncii la cererea Profit.ro, cel…

- Ne-am gandit cu totii ce am face daca ziua ar avea 25 de ore, iar viitorul s-ar putea sa ne raspunda la o asemenea intrebare. Schimbarile despre care vorbim sunt unele ce vor avea loc pe termen foarte lung, dar sunt o certitudine. Un studiu asupra mareelor arata ca exista un efect de franare…

- La aceasta ora, ar trebui sa nu mai vina ca o surpriza faptul ca activitatea ta online este supravegheata de catre autoritati si hackeri. Majoritatea laptopurilor moderne au o camera web. Acelasi principiu de design se aplica si in cazul sistemelor all-in-one. Probleme apar in momentul in…

- Cel mai asteptat device Apple e disponibil si la cei mai mari trei operatori din Romania. Desi te-ai astepta ca pretul iPhonex sa fie putin mai mare decat pe piata libera, exista si surprize, scriu cei de la Playtech.ro. Device-ul Apple vine si in Romania pe 3 noiembrie, cu precomanda care…

- Comisarul european responsabil cu bugetul si resursele umane, Gunther Oettinger, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca exista premise ca Romania sa se incadreze in tinta de deficit de 3% si in 2017, si in 2018. "Consider ca, atat pentru acest an, cat si pentru anul urmator, exista…

- Londra va introduce, luni, o taxa pentru cele mai vechi si mai poluante autovehicule, in incercarea de a imbunatati calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan. Denumita T-charge, taxa zilnica de 10 lire sterline se va aplica tuturor vehiculelor cu…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- Guvernul nu sustine adoptarea unei legi care sa ii pedeapseasca pe "parcagii", pe motiv ca ceea ce fac acestia reprezinta o infractiune care este deja acoperita de Codul Penal. Astfel, Guvernul a transmis ca nu sustine adoptarea proiectului initiat de parlamentarii liberali care propune o…

- Primul zbor comercial catre insula Sf. Elena, unde a fost exilat Napoleon Bonaparte, a aterizat sambata, cu o intarziere de 45 de minute. De fapt, intarzierea este de aproape un an, pentru ca de atunci se incearca inaugurarea acestei curse aeriene. Vantul puternic si pista prea scurta au pus…

- Ministrul german de interne, Thomas de Maiziere, i-a scandalizat pe colegii sau conservatori (CDU/CSU) cu propunerea sa privind instituirea de catre Germania a unor sarbatori publice musulmane, relateaza sambata agentia Reuters. In Germania traiesc circa patru milioane de musulmani, dintre…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus, vineri, ca nu doreste ca regiunea Catalonia sa devina independenta, deoarece ar incuraja si alte regiuni sa procedeze la fel, si aceasta va face guvernarea UE prea complicata. "Daca ii permitem Cataloniei sa se separe - si aceasta…