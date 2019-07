Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat miercuri la Nairobi ca forta comuna antijihadista a G5-Sahel nu va fi suficienta pentru a impiedica avansul jihadismului in Africa de Vest si s-a declarat pregatit sa sustina orice noua initiativa a liderilor africani, relateaza AFP. "Din pacate, constatam ca terorismul avanseaza" in vestul continentului, a declarat Guterres in fata presei, la deschiderea unei conferinte de doua zile in capitala Kenyei despre lupta impotriva terorismului in Africa. "A inceput in Mali, apoi s-a extins in Burkina Faso, in Niger si, in prezent, daca vorbiti…