Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a facut public un clip video ce ar arata o nava de patrulare a armatei iraniene ce se aproapie de unul dintre cele doua petroliere atacate joi în Golful Oman, imaginile fiind lansate în spațiul public pentru a dovedi ca Iranul a fost responsabil de atac, scrie Guardian.Imaginile…

- Iranul respinge acuzațiile aduse de Statele Unite privind implicarea sa în atacurile care au vizat doua petroliere din Golful Oman, a afirmat joi misiunea iraniana la ONU, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Iranul respinge categoric acuzațiile nefondate aduse de Statele Unite…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a acuzat Iranul pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate în Golful Oman, afirmând ca incidentul face parte dintr-o campanie a acestuia împotriva Statelor Unite și a aliaților sai, relateaza Mediafax citând Dpa. "Aceste…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va organiza, joi, o reuniune de urgenta pe tema atacurilor care au vizat petroliere in Golful Persic, anunta diplomati citati de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, informeaza mediafax.Reuniunea a fost convocata la solicitarea Statelor…

- Emiratele Arabe Unite (EAU), Arabia Saudita si Norvegia le vor prezenta joi membrilor Consiliului de Securitate al ONU rezultatele unei anchete comune asupra sabotarii la 12 mai a unor nave la intrarea in Golful Persic, au informat surse diplomatice, relateaza AFP. Statele Unite au acuzat Iranul ca…

- Președintele american Donald Trump a avertizat luni ca Iranul va suferi "consecințe mari" daca Iranul va ataca interesele SUA, în contextul în care Washingtonul a trimis deja bombardiere B-52 la Baza aeriana Al Udeid din Qatar, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a intalnit vineri la Benghazi, in Libia, cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii, ale carui forte au lansat in urma cu o zi o ofensiva in directia Tripoli - capitala libiana unde se afla guvernul recunoscut de comunitatea internationala…

- SUA a anulat viza de intrare a procurorului Curții Penale Internaționale, Fatou Bensouda, ca raspuns la ancheta sa privind posibile crime de razboi ale armatei americane în Afganistan, potrivit Reuters. Secretarul de Stat Mike Pompeo a declarat luna trecuta ca SUA va retrage sau va anula…