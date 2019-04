Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri, inaintea primului meci din play-out-ul Ligii I, cu CSM Poli Iasi, ca din acest moment fiecare punct e foarte important pentru salvarea de la retrogradare. "Urmeaza un meci foarte important pentru noi cu cei…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca actualul lot pe care il are la dispozitie nu ar putea castiga titlul de campioana sezonul urmator, dar ar intra fara probleme in play-off-ul Ligii I. "Ne mai gandim la faptul ca am ratat…

- Antrenorul echipei portugheze FC Porto, Sergio Conceicao, a declarat ca formatia pe care o pregateste a fost aproape de perfectiune in meciul cu AS Roma, castigat cu 3-1, dupa prelungiri, miercuri seara, in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. ''Am facut un meci aproape de perfectiune.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat echipa ideala a etapei a 26 a a Ligii 1, ultima din sezonul regulat, care i a adus FC Viitorul o noua calificare in turneul play off play off, gratie victoriei de la Ovidiu cu FC Botosani 1 0 . In urma acestui succes, LPF l a desemnat pe managerul tehnic al FC…

- Asistentii Mike Stowell si Adam Sadler se vor ocupa de pregatirea primei echipe a lui Leicester City pana la gasirea unui nou tehnician, au anuntat oficialii gruparii. ''Clubul va demara procesul de identificare si angajare a unui nou antrenor. Pana atunci, asistentii Mike Stowell si Adam Sadler…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani, Liviu Ciobotariu, sustine ca o victorie in meciul de luni contra formatiei FC Voluntari este obligatorie, pentru ca echipa sa spere la play-off. El a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai au un moral bun si sunt pregatiti…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho, care a pregatit echipa de fotbal Real Madrid in perioada 2010-2013, a primit marti, din partea unui tribunal spaniol, o condamnare la un an de inchisoare cu suspendare si o amenda de 2,2 milioane euro pentru o evaziune fiscala de 3,3 milioane euro, relateaza agentia…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, transferul atacantului brazilian Rivaldinho, fiul fostului mare jucator Rivaldo. Atacantul, care a evoluat intre februarie 2017 si ianuarie 2018 la FC Dinamo, a fost imprumutat de la Levski Sofia, iar…