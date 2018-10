Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii I de fotbal. Campioana a deschis scorul prin Billel Omrani (14), dar gazdele au reusit egalarea Florin Stefan (81), dupa ce echipa clujeana ramasese in zece…

- Meciul de la Giurgiu a însemnat si revenirea pe gazon a decarului clujean, Ciprian Deac, care s-a accidentat în meciul retur cu Malmo din Liga Campionilor (1-1) si a absentat aproape doua luni. Decarul ardelenilor a jucat aproape 30 de minute. Feroviarii s-au impus cu 2-1, dar…

- Flavius Stoican a tras concluziile dupa al 8-lea eșec la rand in fața lui Hagi și a 6-a infrangere consecutiva a celor de la Poli Iași cu Viitorul. Tehnicianul a fost mulțumit de echipa sa, deși scorul a fost 1-2. "A doua repriza am dominat o echipa al carei joc mie imi place foarte mult. Sunt bucuros…

- Devis Mangia nu e suparat pe jucatorii sai dupa infrangerea cu Gaz Metan Mediaș. Nu a cautat un singur vinovat, fiind de parere ca atat el, cat și jucatorii au comis-o in acest meci, pierdut 2-3. "Am facut multe greșeli, chiar daca am avut multe ocazii și mingea in majoritatea timpului. Așa se intampla…

- Tehnicianul lui Sepsi Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, se declara cel mai fericit antrenor din Liga 1. Patronul echipei, Laszlo Dioszegi, habar nu are ce jucatori are și nici nu vine in vestiar pentru a cere explicații. "Nu mi s-a intamplat sa vina patronul si sa-mi spuna pe cine sa bag in teren. Nici…

- Antrenorul Ionuț Badea a explicat cauzele infrangerii Concordiei in fața celor de la Sepsi. Tehnicianul ilfovenilor nu se teme de demitere, chiar daca Concordia este la a 3-a infrangere consecutiva cu 0-3. "A fost un meci in care am vazut o schimbare de atitudine. Cel puțin pana la primul gol. Dupa…

- Ionuț Badea, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna, a declarat ca este fericit pentru victoria pe care elevii sai au obținut-o in Banie cu Universitatea Craiova. Tehnicianul ilfovenilor a spus ca nu s-ar fi mulțumit cu un egal din aceasta deplasare și a dezvauit ca a pregatit jocul la…

- CFR CLUJ-CONCORDIA LIVE VIDEO DIGI SPORT ora 21.00 Componenta formatiilor: CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Vinicius, Adam, Camora - Culio, Bordeianu, A. Ionița - Omrani, Țucudean, Mailat. Chiajna: Caparco - G. Matei, Leca, Marc, Ivanovici- Prepelița - Nivaldo, Gorobsov,…