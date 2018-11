Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a organiza traditionalele spectacole prilejuite de sarbatorile de iarna, Primaria Brasov a facut o „lista scurta” cu artistii si formatiile care ar urma sa urce pe scena din Piata Sfatului, atat cu ocazia aprinderii iluminatului de sarbatoare, in seara de 1 decembrie, cat si in noaptea de Revelion.

- Constantin Chicuș, consilier local PSD, a delcarat astazi, intr-o conferința de presa, ca am ajuns in luna noiembrie a anului in care romanii sarbatoresc Centenarul Marii Uniri, dar nici la aceasta ora nu exista un program clar de activitați specifice marcarii acestui moment important – 100 de ani de…

- Targul de Craciun din acest an va fi deschis de Primaria Brasov, in Piata Sfatului, in perioada 1 decembrie - 13 ianuarie 2019, informeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES, biroul de presa al institutiei. Mesterii artizani si cei interesati de inchirierea unui spatiu in vederea vanzarii…

- Un targ de Sfinții Mihail și Gavriil va fi organizat la Muzeul Național al Țaranului Roman din București, in weekendul 2 - 4 noiembrie, 60 de meșteri, anticari și artiști urmand sa fie prezenți cu tot ce au realizat peste an, potrivit unui comunicat, inforeaza Mediafax.Muzeul Țaranului marcheaza sfarșitul…

- Un targ de produse agroalimentare a fost inaugurat, miercuri, la Botosani, cu prilejul Zilei nationale a produselor agroalimentare romanesti. Targul, deschis in parcarea Pietei Centrale a municipiului Botosani, aduna la un loc aproximativ 80 de producatori de legume, fructe, produse lactate, preparate…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca, prin Directia de evidenta a persoanelor invita cetatenii domiciliati in municipiu si in celelalte unitati administrativ teritoriale arondate pe linie de evidenta a persoanelor, ale caror acte de identitate au expirat sau sunt in prag de expirare și doresc sa-și exercite…

- Brașovul va gazdui in week-end un eveniment cultural pentru și cu persoanele cu dizabilitați! Printre acțiuni se numara și un „dans tricolor”, vineri, in Piata Sfatului. 250 de persoane vor participa imbracate in culorile drapelului național. Vineri si sambata (28 și 29 septembrie 2018),…

- Un spectacol extraordinar intitulat ''Sarbatoarea Muzicii'' va fi sustinut de Opera Brasov, sambata, in Piata Sfatului, de la ora 19,00, fiind dedicat Sfintei Fecioare Maria, ocrotitoarea Brasovului. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES de institutia de cultura,…