- Simona Gherghe a fost protagonista unei replici cel puțin bizare in timpul emisiunii ”Acces Direct” pe care o modereaza la Antena 1. Avandu-l drept co-prezentator pe Alex Velea, iubitul Antoniei, Simona Gherghe s-a lansat intr-o comparație cel puțin ciudata. Invitații de azi ai emisiunii ”Acces Direct”…

- La doar cateva ore dupa ce l-a facut “prost” pe Alex Velea in cadrul emisiunii pe care acesta o modereaza in direct la Antena 1 impreuna cu Simona Gherghe, Antonia a avut o reacție in public. Frumoasa artista a postat pe o rețea de socializare o imagine in care apare alaturi de tatal baieților ei […]…

- Alex Velea a primit un mesaj de la Antonia in timp ce se afla in direct. Artistul a impartașit telespectatorilor ce anume i-a reproșat iubita lui printr-un sms. In urma unui material realizat in casa emisiunii “Totul pentru dragoste – La bine si la greu”, care va incepe la Antena 1 pe 1 octombrie,…

- La inceputul acestei luni a aparut informația potrivit careia Antonia ar fi insarcinata pentru a patra oara și, in loc sa nege aceste zvonuri, artista și Alex Velea le-au amplificat, dupa cele doua postari facute fiecare pe conturile lor de Instagram. Iar recent, frumoasa cantareața a facut publica…

- Alex Velea, primele declarații despre sarcina Antoniei, dupa ce s-a spus ca artista așteapta cel de-al patrulea copil. Acesta a lamurit misterul rochiei, care i-a jucat feste vedetei. „Am fost in Shanghai. Ne-a invitat la un show de moda, l-am cunoscut pe Tommy Hilfiger. Iubita mea a luat un interviu,…

- Eveniment mare in acest weekend, in showbiz-ul autohton. Rashid s-a insurat cu iubita sa, iar nași de cununie au fost Antonia și Alex Velea. „Ce frumoasa ești! Casa de piatra!”, i-a transmis Alex Velea finei sale, Sorina, iubita lui Rashid. La nunta au fost prezenți și cei doi baieți ai Antoniei și…

- Cristi Brancu a facut cateva remarci acide la adresa Antoniei. Prezentatorul TV a vorbit despre cum a inceput povestea de iubire dintre ea și Alex Velea, deși amandoi erau casatoriți, despre problemele din timpul divorțului, dar și cum ar putea “sa se stinga” razboiul dintre artista și familia Castellano.…

- Radu Mușetescu, pretinsul impresar al mai multor vedete din Romania, a fost condamnat la noua ani și doua luni de inchisoare pentru inșelaciune. Ultima lovitura a dat-o folosindu-se de numele Antoniei și a incasat astfel 2.400 de euro. (Promotiile zilei la monitoare) Radu Mușetescu a ajuns cunoscut…