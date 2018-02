Stiri pe aceeasi tema

- Antonia si micuta sa Maya s-au reintalnit dupa o perioada lunga in care au fost despartite. Din cauza divortului de fostul sau sot care inca nu a fost rezolvat, Antonia si fetita ei nu se pot vedea prea des si asta pentru ca Maya nu poate sa vina in Romania, iar sigura solutie este ca artista sa mearga…

- Antonia a plecat in urma cu cateva ore in Italia pentru a fi alaturi de fiica ei, scrie spynews.ro. Imediat cum a ajuns si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca este foarte fericita alaturi de Maya. Cunoscuta artista a filmat-o de mai multe ori si a postat imaginile pe retelele de…

- A trecut prin clipe foarte grele din cauza divortului de Vincenzo Castellano, a fost in depresie, ii e dor tot timpul de fiica ei, dar nu se lasa invinsa de probleme. Antonia stie ca nu trebuie sa se lase doborata si sa lupte pentru fericirea ei.

- Lazio Roma, a avut un ultim test reusit in Serie A inaintea returului de joi de pe „Olimpico” contra vicecampioanei Romaniei din cadrul 16-imilor de finala ale Europa League. Cu Stefan Radu titular, internationalul nostru fiind pe teren 80 de minute de joc, romanii au castigat la pas, fara sa forteze,…

- Carmina s-a intors la Arad, la mama ei, Ami Teiceanu, insa ii simte lipsa tatalui. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu i-a transmis un mesaj emoționant artistului. El și fosta lui iubita au cazut de comun acord ca adolescentei ii este mai bine la Arad, acolo unde a stat pana acum cateva luni. Cu […] The…

- O imagine de la accidentul de aseara, în urma caruia o femeie de 65 de ani a murit, a stârnit reacții virulente în mediul online. Constanțenii care au vazut fotografia cu trupul femeii întins pe asfalt, au lansat ipoteza ca lumina surprinsa deasupra cadavrului ar fi de fapt…

- Liviu Varciu a publicat pe Instagram o fotografie cu fiica lui si a Andei Calin, Anastasia Maria. Fanii au remarcat cat de mult seamana Anastasia cu tatal ei, Liviu Varciu. „Pui mic…. esti copie la indigo tati”, i-a transmis cineva lui Liviu Varciu. „Seamana foarte mult cu tine!”, a comentat si altcineva.…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din industria muzicala romaneasca. Cei doi nu se feresc sa-și arate iubirea și au susținut, in repetate randuri, ca sunt suflete pereche. Cu toate acestea, Antonia a fost prinsa intr-o ipostaza compromițatoare.

- Rita Mureșan, in vacanța cu iubitul și fiica ei Gloria. Vedeta a recunoscut ca momentele pterecute alaturi de cei dragi au fost extrem de importante pentru ea. ”Am gandit ca și cand ar fi ultima oara cand am plecat cu cea mica intr-o vacanta. Am plecat toți trei ca o familie: mama, tata si fiica. Gloria…

- Din cauza divortului de Vincenzo Castellano, care pare fara sfarsit, Antonia are o multime de probleme. Nu isi poate aduce fetita din Italia ca sa-si cunoasca fratii si nici cu ei nu poate iesi din Romania, intrucat, in acte, baietii sunt tot ai fostului sot.

- Antonia trece prin moment grele inca din 2013, de cand a inceput procesul divorțului de fostul soț Vincenzo Castellano. Mai exact, artista a marturisit ca este trista din cauza faptului ca nu poate primi custodie asupra fiicei sale, Maya și ca lucrurile sunt pe zi ce trece mai incurcate.

- Antonia a vorbit despre infidelitate și despre increderea in partener. Artista a recunoscut ca nu l-ar ierta niciodata pe Alex Velea daca ar inșela-o. Antonia și Alex Velea traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au impreuna doi copii și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. „Ma simt…

- Oana Roman nu se sfiește sa faca declarații personale in social media. Fie ca iși declara iubirea, mulțumirea, furia, frustrarea sau neputința, prezentatoarea emisiunii marca Viva! „Oana punct Roman“ o face intr-un mod unic. Vedeta a acceptat, dealtfel, și provocarea revistei VIVA! de a le scrie celor…

- Desi credea ca, in sfarsit, lucrurile se vor rezolva, iar cei doi copii pe care ii are cu Antonia vor fi trecuti pe numele sau, iata ca Alex Velea trebuie sa mai astepte pana se va intampla acest lucru.

- “Bravo, ai stil! All Stars” are propriul imn, compus si interpretat de Alex Velea. Si un atelier nou nout! Celebrul artist a avut si o muza cu totul speciala pentru compunerea piesei ce va deveni amprenta muzicala a celui mai iubit show de stil si atitudine din Romania. “M-am gandit ca aceasta emisiune…

- A revenit in tara special pentru acest frumos eveniment de familie, care a fost marcat cu toata pompa. Anul 2018 a inceput bine pentru Ramona Badescu, cu proiecte noi care o tin ocupata in Italia. Insa atunci cand vine vorba de parintii ei, vedeta, desi are un program incarcat, nu sta deloc pe ganduri.…

- Imagini socante în Italia. O românca a fost surprinsa în timp ce o batea si avea un comportament inadecvat fata de batrâna de care trebuia sa aiba grija. Totul s-a întâmplat în Italia, acolo unde românca de 60 de ani, Veronica…

- Din 2013 Antonia bate drumurile tribunalelor. In tot acest timp ea s-a chinuit sa divorteze de afaceristul italian Vincenzo Castellano si, mai ales, sa-si vada fetita, care de mai bine de patru ani locuieste in Italia, cu tatal si cu bunicii paterni. Dorul de Maya si stresul divortului n-au impiedicat-o…

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea, alaturi de care are doi copii, Dominic si Akim. Din 2013, Antonia tot incearca…

- Antonia a vorbit despre relatia pe care o are cu Delia, dar si cum o rasfata partenerul ei de viata, Alex Velea. Celebra artista a dezvaluit si cum depaseste momentele in care este obosita. Totodata, cantareata a mai precizat ca este impresionata de modul in care alege sa se imbrace Rihanna. A

- Alex Velea si Antonia au doi baieti frumosi dar si o mare neimplinire. Nici pana acum nu i-au botezat, desi Dominic are acum doi ani si noua luni iar mezinul, Akim, un an si doua luni. Totul are legatura cu divortul parca fara de sfarsit al Antoniei, care are ca efect indirect faptul ca din punct de…

- Rihanna a participat zilele trecute la inmormantarea varului ei, dar a optat pentru o tinuta care i-a adus mii de critici in mediul online. Artista a mers imbracata intr-un outfit indraznet de culoare alba. Varul Rihannei a murit dupa ce a fost impușcat in data de 26 decembrie 2017. Rihana a celebrat…

- Simona Halep, romanca noastra numarul unu in clasamentul WTA a reușit sa fca din nou spectacol, vineri, cand s-a calificat in finalele de la simplu și de la dublu ale turneului de la Shenzhen. Modul in care a a parut imracata a starnit insa controverse.

- Antonia apare in topul celor mai frumoase chipuri din showbiz-ul internațional din 2017. Antonia, care formeaza un cuplu cu muzicianul Alex Velea , este considerata una dintre cele mai senzuale și mai frumoase vedete din Romania. iata, insa, ca frumusețea Antoniei a trecut și dincolo de granițele țarii.…

- Baiețelul Antoniei și al lui Alex Velea a implinit 3 ani, iar parinții lui i-au transmis la mulți ani, in mediul virtual. Dominic s-a facut baiat mare. Cei doi artiști au postat pe retelele de socializare fotografii cu fiul lor, Dominic, care astazi a implinit frumoasa varsta de trei ani. Dominic a…

- Fostul socru al Antoniei este revoltat, dupa ce artista a facut Craciunul alaturi de Alex Velea și cei doi baieți. Acesta susține ca interpreta nu a mers sa iși vada fetița in Italia, inainte de sarbatori. Ciro Castellano declara ca Antonia nu a venit in Italia pentru a-i darui nepoatei sale, Maya,…

- Antonia sufera enorm pentru ca fiica sa creste departe de ea, tocmai in Italia, la bunicii lui Vincenzo Castellano. Artista isi doreste foarte mult ca Maya sa vina in tara si sa locuiasca in casa in care sta impreuna cu Alex Velea si baietii lor. In aceasta seara, cantareata a avut parte de o surpriza…

- Antonia nu va avea parte de sarbatori implinite. Cantareata va petrece Craciunul alaturi de Alex Velea si cei doi baieti, insa nu o va avea langa ea si pe fiica ei, Maya. Dupa ce s-a despartit de Vincenzo Castellano, artista a fost nevoita sa petreaca sarbatorile de iarna departe de fata sa. A

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pasi repede, dar acest lucru nu o bucura atat de mult si pe Antonia. Frumoasa cantareata va petrece Craciunul alaturi de Alex Velea si cei doi baietei ai sai, dar din pacate gandul ii va sta la fetita ei, Maya, care va fi departe.

- Antonia si Alex Velea așteapta ca artista sa devina o femeie libera, și-n acte. Dupa ce se vor rezolva toate problemele, cei doi iși vor creștina copiii. Antonia și Alex Velea au impreuna doi baieți. Niciunul nu a fost insa botezat ! Asta pentru ca, in primul rand, micuții nu poarta in acte numele de…

- Dieter Stanzeleit, cetateanul german care sustine ca este fiul Regelui Mihai, a facut marturisiri in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania . Nerecunoscut de Rege in timpul vietii, barbatul ne-a spus ca nu va participa la inmormantarea fostului monarh, nedorind sa le dea satisfactie…

- Palmierii din provincia Macerata, Italia au fost impodobiti ca niste ... ciupercute. Autoritatatile locale s-au dovedit a fi ingenioase in acest an, iar acest mic detaliu se pare ca le-a scapat din vizor.

- Sofia Richie, fosta iubita a lui Justin Bieber, a avut o apariție de șoc pe plaja din Miami. A purtat un costum de baie care a lasat la vedere anumite detalii inime, spre deliciul barbaților din jur.

- Alex Velea si Antonia formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc. Chiar daca inca cei doi nu se pot casatori, artistul face tot ce-i sta in putinta sa demonstreze ca este un tata si un sot perfect. Reporterii Spynews.ro au aflat cum vrea cantaretul sa o surprinda pe frumoasa…

- Alaturi de Corina Bud , Antonia a fost fabuloasa Galei Elle Style Awards 2017 ! Amandoua au purtat negru, amandoua au lasat la vedere suficient de mult – dar și de puțin – cat sa aprinda imaginația invitaților. Totuși, Velea nu s-a aratat deranjat de ținuta aleasa de soția sa, ba, mai mult, a facut…

- Cel mai spectaculos eveniment al anului, Gala Elle Style Awards, a avut parte, evident, și de o reprezentație muzicala pe masura. Antonia, care a uimit asistența cu ținuta cu care a aparut la gala, s-a schimbat intr-o salopeta mulata și a susținut un concert. Toți ochii au ramas ațintiți pe Antonia…

- Oana Zavoranu s-a casatorit religios cu Alex Ashraf anul acesta, iar ceremonia a avut loc in mare secret. Azi, cei doi au publicat cate o poza din biserica, facuta in ziua cea mare si s-au dat de gol in legatura cu data nuntii. Tinutele celor doi au atras atentia tuturor, in special a miresicii extravagante,…

- Mihai Onila, fostul component al trupei ”Axxa”, a trecut prin momente dramatice in urma cu un an, cand a pierdut-o pe cea mai draga fiinta din viata, fiica lui. Acum, solistul a trecut peste profunda durere si este tinut pe linia de putere doar de credinta. Credinta adanc inradacinata ca, de fapt, fiica…

- Tehnologia de astazi pune la dispozitie numeroase metode prin care parintii isi pot monitoriza copiii, dar trailer-ul unui serial difuzat de reteaua Netflix forteaza nota, propunand un implant cerebral pentru cei mici.

- Fiica adoptiva a Stelei Popescu, Doinita Maximilian, a ajuns la orele pranzului, la teatrul „Constantin Tanase”, acolo unde este depus trupul neinsufletit al marii actrite. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, transmite LIVE de la teatrul de revista.