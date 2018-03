Antonia Renata Dragomir, noua stea a atletismului vasluian

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Atletism a editat Calendarul pentru 2018 pe care l-a ilustrat cu cei mai reprezentativi și cele mai reprezentative atlete ale Romaniei in acest moment. Fotografia campioanei atletismului vrancean, cea mai buna sportiva a județului in 2017 și multipla campioana a Romaniei la juniori…

- Minune sau pura intamplare? Un vasluian sustine ca l-a vazut pe Iisus Hristos intr-o ciuperca, iar ca sa nu existe niciun dubiu și pentru ca nimeni sa nu ii desființeze afirmațiile, omul a facut și cateva poze.

- Daniel Olteanu Deputatul liberal Daniel Olteanu acuza din nou, in Parlament, politica de sfidare a guvernului la adresa Moldovei, regiune depopulata și vitregita de alocari pentru mari proiecte de infrastructura. Olteanu arata ca dovada atitudinii iresponsabile fața de aceasta zona se regasește inclusiv…

- REACTIE…Vasluienii au reactionat in mod diferit la achitarea liderului PNL, Ludovic Orban, dupa ce Curtea Suprema de Justitie a decis sa anuleze toate acuzele aduse de DNA. „Ieri (luni, 5 martie, n.r.), Ludovic Orban a fost achitat (si) definitiv, in dosarul pe care i l-a deschis DNA, in pragul celor…

- „Un om mai sfant și mai bun decat dansul n-a mai ținut in mana carja de episcop roman” – N. Iorga. Comemorarea fauritorilor Marii Uniri și a contribuției majore a acestora la indeplinirea idealului național in Anul Centenarului Marii Uniri constituie un prinos de recunoștința și un prilej pentru generația…

- Campionatul National de Taekwon-do ITF PREMIATI… In perioada 2-4 martie, la Baia Mare, s-a desfasurat Campionatul National de Taekwon-do ITF, competitie la care Clubul Sportiv “Varan” Vaslui a participat cu patru sportivi. Acestia au urcat de trei ori pe podium, fiind aplaudati atat de organizatori…

- Un barbat care a plecat din România în urma cu 25 de ani s-a întors prima data în țara dupa tot acest timp, iar spre marea lui surpriza a aflat, la vama, ca a fost declarat mort de catre fosta sa soție, scrie Estnews.ro.

- Retras din activitate in vara anului trecut, starul mondial al atletismului Usain Bolt a anuntat prin intermediul unei postari video pe contul sau de Facebook, ca a semnat cu un club de fotbal, al carui nume il va dezvalui marti.

- Claudia Balaur La Vaslui a aparut o noua atleta de mare perspectiva. Este vorba despre Cristina Balaur, aflata in primul an de junioare III. Ea a surclasat sportive cu trei-patru ani mai mari, devenind dubla campioana naționala la junioare I. Vasluiul are atat prezent, cat și viitor in atletism. O demonstreaza…

- ATAC… Partidele de la putere, PSD si ALDE, au lansat un atac fara precedent la adresa Directiei Nationale Anticoruptie si a conducerii acestei institutii. Ministrul Tudorel Toader, de la Justitie, a iesit si a turuit zeci de minute, cerand la final revocarea sefei DNA. Iata, pe scurt, ce ii reproseaza…

- MODIFICARI….Directorul Administratiei judetene a Finantelor Publice Vaslui, Nelu Sava, a prezentat principalele modificari ale legislatiei fiscale, in 2018, in cadrul Colegiului Prefectural. O serie de modificari care afecteaza activitatea a mii de vasluieni, contribuabili care vor trebui sa cunoasca…

- Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic in ultimele 24 de ore, politistii rutieri au aplicat 239 de sanctiuni contraventionale si au retinut 17 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate. 40 dintre sanctiuni au fost aplicate conducatorilor de autovehicule…

- SOLUTIA SALVATOARE… Medicul Awwad Mohamad s-a facut frate cu tiganu’, ca sa linisteasca un vasluian beat, pus pe scandal la Spitalul Judetean Vaslui. Acesta a povestit pe pagina sa de Facebook intreaga intamplare, cum promitea barbatul bataie colegului sau, medic de garda la UPU, si agentului de paza,…

- Un barbat de 63 de ani din Barlad, judetul Vaslui, care traia de mai multi ani in Turcia, a fost declarat mort de instantele de judecata din Romania. Sotia a solicitat declararea judecatoreasca a mortii aratand ca barbatul nu a mai dat niciun semn de 17 ani.

- Minifotbal PROBLEME… La sfarsitul saptamanii trecute, vicepresedintele Asociatiei Judetene de Minifotbal, Ciprian Paun, a participat la Adunarea Generala Ordinara a Federatiei de Minifotbal din Romania, la care au participat 40 de membri afiliati. In cadrul Adunarii Generale a FMR s-a discutat si despre…

- Juniori TRIST… Un copil de doar 9 ani nu mai poate juca fotbal pentru ca parintii s-au certat cu presedintele clubului Real Junior Vaslui, Ciprian Amarandei. E o poveste despre fotbal, in care nu sunt implicati fotbalistii profesionisti ci un copil de 9 ani. Decizia parintilor de a nu mai lasa copilul…

- Un vasluian cu spirit civic a hotarat sa rezolve singur o problema care a dat batai de cap celor care obisnuiau sa foloseasca pasarela din Gara Vaslui pentru a se deplasa in zona unde isi au sediul mai multe societati din oras. Marius este inginer la o fabrica din zona, iar la munca obisnuieste sa…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, județul Vaslui, a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. In cursul lunii februarie 2017, Moraru Sergiu, in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, a plecat in mod voluntar de la domiciliu (la munca in alt județ) si nu a mai revenit…

- Atletul Andrei Dorin Rusu de la CSM Dorna Vatra Dornei se afla intr-un moment foarte bun al carierei. Sportivul in varsta de 19 ani a intrat in atenția opiniei publice din Romania in vara anului trecut, cand reușea sa se incununeze in Italia campion european Under 20. Ca urmare a acelei ...

- Dupa ce anul trecut a ajutat sportul vasluian cu 2,5 milioane de lei, Primaria Vaslui va continua si in acest an sa-l sprijine, repartizandu-i aceeasi suma ca in anul precedent. Consiliul Local Vaslui va aproba, in sedinta de joi, 15 februarie, programul anual al finantarilor nerambursabile de la buget.…

- BUCURIE… Andrei Enache, unul dintre cele ma bune produse ale scolii vasluiene de handbal, si-a marit familia, incepand de saptamana trecuta. Fostul component al echipelor Energia Targu Jiu si CSM Focsani, Andrei Enache, a devenit tata, vineri, sotia sa dand nastere unui baietel care se va numi Aron.…

- IN AJUTOR… In 2017, Primaria Vaslui si Consiuliul Local Vaslui au sprijinit sportul vasluian cu 2,5 milioane de lei. Multe dintre entitatile sportive care au primit finantare nerambursabila au cheltuit toti banii pusi la dispozitie de autoritatile locale, altele au avut cheltuieli mai mici decat sumele…

- PROBLEME… Din cauza lipsei banilor, echipa a doua de juniori III a Liceului cu Program Sportiv Vaslui nu s-a mai prezentat la meciul cu LPS Buzau, din cadrul celui de-al doilea turneu de sala. Echipele de juniori III de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au avut prestatii sinusoidale la cel de-al…

- PENAL…La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare in Romania, cetateanul roman Lilian S., in varsta de 35 de ani, domiciliat pe raza judetului Vaslui, care conducea un microbuz…

- APRECIERI…Gheorghe Hagi l-a cedat in aceasta iarna pe atacantul George Tucudean la CFR Cluj din postura de golgeter al celor de la Viitorul. Cu toate acestea, Hagi nu-si face griji in privinta acoperirii postului ramas liber si mizeaza pe Mihai Vodut, jucator pe care l-a transferat de la FC Voluntari.…

- Cel mai important eveniment intern al sezonului indoor, etapa finala a Campionatelor Nationale rezervate seniorilor si tineretului, va reuni sambata si duminica elita atletismului romanesc, la sala din cadrul Complexului Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti, potrivit unui…

- Familia fotbalului, in doliu CONDOLEANTE… Fotbalul vasluian este mai sarac, dupa ce Stefan Alex Rusu, legitimat la Flacara Muntenii de Sus, a murit ieri, in urma unui atac cerebral. Desi avea doar 16 ani, viata lui poate fi oricand subiect de film. Il avea ca model pe Mihai Vodut, consateanul sau care…

- CONDOLEANTE… Veste cumplita pentru iubitorii fotbalului vasluian, mai ales pentru cei care susțin Flacara Muntenii de Sus. Ștefan Alex Rusu, jucatorul la echipe de pe locul 2 in clasamentul ligii a IV, s-a stins din viața la varsta de doar 16 ani de ani. A plecat fulgerator dintre noi, in urma unui…

- Constantin Ciulei O boala cumplita l-a rapus pe cunoscutul profesor de sport Constantin Ciulei, cel care s-a ocupat ani mulți de destinele Liceului cu Program Sportiv Vaslui. Sportul vasluian a mai pierdut un om de mare valoare. Este vorba despre Constantin Ciulei, nume de care s-au legat multe dintre…

- Lungmetrajul „Fotbal Infinit”, regizat de cineastul Vasluian Corneliu Porumboiu, a fost selectat in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin * in cea de-a 48-a editie a sectiunii Forum vor fi proiectate 44 de filme, dintre care 35 vor avea premierele mondiale la Berlin. Filmul „Fotbal…

- TALHAR… In urma cu cateva zile, un vasluian de 41 de ani a fost reținut de polițiștii ieșeni și acuzat de talharie. Conform acestora, barbatul a sustras, din buzunarul hainei fostei concubine, un telefon mobil in valoare de 1.300 de lei. Dupa comiterea infracțiunii, barbatul s-a intors liniștit acasa…

- „La data de 16 ianaurie, politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au pus in executare un mandat de aducere pe numele unui barbat de 41 de ani, din judetul Vaslui, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie. Astfel, pe data de 7 ianuarie 2017, aflandu-se in parcarea unui complex comercial…

- FOTO… Poezie, muzica clasica si arta fotografica. Sub aceste auspicii a avut loc vernisajul expozitiei “Satul vasluian – traditie si actualitate”, desfasurat luni, de Ziua Culturii Nationale. Gazduita de Silver Mall, aceasta aduce in fata vasluienilor numeroase imagini inedite surprinse in comunele…

- SCANDALOS… Parcari cu plata, automate de parcare, de unde poti sa-ti ridici tichetele pentru plata stationarii pe anumite strazi si amenzi pentru cei care incalca legea. Asta cer foarte multi vasluieni, revoltati de haosul din zona centrala a orasului, dar si in alte cartiere ale orasului, in intervalul…

- MUZICA… Compozitorul vasluian Marcel Iorga va fi membru in juriul Festivalului “Academia mini vedetelor”, ce va avea loc pe 10 februarie, la Rasnov. Evenimentul va fi prezentat de actorul Ovidiu Cuncea, iar invitatul special al evenimentul va fi Andrei Stefanescu, membru al trupei “Alb-Negru”. Inscrierile…

- Un barbat din comuna Bunesti-Averesti a sunat speriat nevoie mare la 112 anunțand ca, in timp ce sapa in gradina sa, a dat peste un proiectil neexplodat. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, respectivul proiectil ar data din Al Doilea Razboi...

- VICTIMA…Plecat sa munceasca in constructii ca angajat al unei firme din Bucuresti, un tanar de 24 de ani, din judetul Vaslui, a fost victima unui grav accident de munca. Firma la care lucra acesta avea de executat lucrari in localitatea Selimbar, judetul Sibiu. Radu Andrei lucra la inaltime, in incinta…

- PACALIT…Un vasluian care, duminica la pranz, a cumparat o caserola cu ciuperci de la magazinul Penny a constatat, odata ajuns acasa, ca a fost inselat. Eticheta de pe produs indica faptul ca greutatea ciupercilor era 1 kilogram, asa cum se vede si pe bonul fiscal eliberat la casa, insa cantarul de bucatarie…

- ULTIMA ORA…In aceasta dimineața polițiștii au fost alertați de familia unui barbat de 48 de ani din municipiul Vaslui care a fost descoperit spanzurat intr-o anexa a locuinței. Victima, Mihai Gheorghița, a lasat in urma trei copii, dintre care unul minor. La fața locului a fost trimisa o ambulanța dar…

- Crima pasionala in Anglia CRIMA…. Barbatul si-a ucis fosta iubita cu zeci de lovituri de cutit, dupa ce ar fi prins-o cu patronul unui magazin la care aceasta lucra. TRAGEDIE…Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie. Victima este nimeni…

- “FUN” A ALUNECAT… Au aparut imaginile video cu accidentul in care un tanar din Vaslui a lovit cu BMW-ul zidul Casei Dosoftei. Acestea surprind momentul in care autoturismul intra pe trotuar, spulbera un gard metalic de protectie, iar apoi se opreste in zidurile monumentului istoric. Cel mai probabil,…

- E “FUN”, DAR NU DE RAS… Un tanar din Vaslui a produs un accident, ieri, in centrul Iasului. Aflat la volanul unei masini marca BMW, acesta a lovit zidul Casei Dosoftei. In urma impactului, soferul nu a suferit rani grave, insa, de rusine, a luat placutele cu numerele de inmatriculare. Un iesean, aflat…

- Revelionul va insemna mai mult decat o sarbatoare de iarna pentru doua familii din Vaslui. Patru tineri au devenit parinți in primele ore din 2018. La Spitalul Județean de Urgența Vaslui au avut loc doua nașteri la trecerea dintre ani. Doi baieței sanatoși, care au primit primele note de 10 din viața…

- Munca elevilor vasluieni, ca și a colegilor din toata țara, a fost premiata. Astfel, elevii eminenți, care au avut media 10 la examenele naționale, au fost recompensați de Ministerul Educației pentru rezultatele obținute. Fiecare absolvent de clasa a VIII-a a primit 1.000 de lei, iar fiecare absolvent…

- PROIECT… Veste buna pentru fotbalul judetean. Din retur, echipele de fotbal din Liga a 4-a vor beneficia de un echipament de fotbal, oferit de AJF Vaslui, prin proiectul “Federatia Romana de Fotbal sprijina dezvoltarea fotbalului judetean Vaslui”. Asociatia Judeteana de Fotbal Vaslui, in parteneriat…

- DRAMA FARA MARGINI NECAZ… Sarbatori triste si indurerate pentru o femeie din Falciu. Sotul acesteia, in varsta de 47 de ani, care plecase la munca in Irlanda, de cateva luni, a fost ucis, tot de un roman, coleg de munca. Rudele povestesc insa faptul ca trupul neinsufletit a fost descoperit sambata,…

- TRIST Astazi se colinda, astazi este ziua cand se vestește nașterea lui Iisus, cand tot romanul, conform tradiției, colida și se bucura. Dar nu și Telu Gorbanescu, un simplu vasluian din comuna Bacani, fost cadru didactic, profesor de matematica, și un fin analist al vieții grele la care sunt supuși…

- CINSTE LUI…Zilele acestea, poporul roman va omagia cei 28 de ani scursi de la Evenimentele din Decembrie 1989, in urma carora a fost inlaturata dictatura comunista impusa prin forta tancurilor sovietice dupa Al Doilea Razboi Mondial. Atunci, in acele zile de iarna, intreaga suflare romaneasca, satula…

- Un vasluian de 30 de ani a fost prins in flagrant de politisti in timp ce incerca sa insele, prin metoda "Accidentul”, un barbat in varsta de 86 de ani. Numai prezenta de spirit a batranului a facut ca el sa nu se lase pacalit. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , are toate detaliile.A (VEZI SI:…