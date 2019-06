Antonia, o nouă apariţie INCENDIARĂ. "Măcar tu să rămâi cărnoasă şi apetisantă!" FOTO Unul dintre fani, marcat, cu siguranța, de noua apariție a Antoniei, i-a dat vedetei preferate și un sfat: "Sa nu intri la dieta somaleza ca toate femeile din showbiz! Macar tu sa ramai carnoasa și apetisanta!". Antonia s-a facut de ras! Vedeta a vorbit public despre SITUATIA JENANTA Alex Velea a povestit cum s-a indragostit de Antonia. "Amandoi am trecut prin casnicii eșuate și nu știu ce ar fi fost daca nu ar fi aparut ea in viața mea. Inainte sa fim iubți am fost prieteni o perioada destul de lunga timp in care ne-am cunoscut, au fost 3-4 ani in care am fost amici. Nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

