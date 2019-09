Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea a vorbit, intr-un vlog, despre viața de familie și a marturisit ca nu iși mai dorește alt copil. "Nu, avem trei copii. E suficient. E foarte bine așa", a declarat Alex Velea. Antonia are doi baieți cu artistul, Dominic și Akim, și o fetița, Maya, cu italianul Vincenzo Castellano.…

- Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din tara, iar Alex Velea este un barbat norocos. Vedeta isi surprinde fanii cu fotografii incendiare, iar fanii sunt in delir de fiecare data cand o vad.

- Mario Fresh a sarbatorit pe 8 august aniversarea a 20 de ani, cu o zi mai devreme. Artistul a avut parte de o petrecere de pomina. Covorul roșu, un candy bike spectaculos, meniul foarte apreciat din care au nu au lipsit preparate semnate de Chef Sorin Bontea și Chef Catalin Scarlatescu și cel mai nou…

- Antonia este in culmea fericirii. Dupa o lunga perioada, artista a reușit sa o aduca in sanul familiei pe Maya, fiica sa și a lui Vicenzo Castellano, cu care inca este casatorita in acte. Antonia a postat prima fotografie in care apare alaturi de toți cei trei copii ai sai și a declarat ca este cea…

- Una dintre cele doua probleme legale stresante ale lui Alex Velea s-a rezolvat: a reușit sa-și treaca baieții pe numele lui. A mai ramas cea a eliberarii Antoniei din casatoria cu Vincenzo Castellano. Deși a primit decizia instanței ca el este tatal celor doi baieți ai Antoniei inca de pe data de 24…

- Denise Iacobescu implinește varsta de 51 de ani și arata mai bine ca niciodata. Antonia i-a transmis un mesaj emoționant, celei care i-a dat viața. Antonia i-a facut o urare speciala mamei sale și a postat un mesaj pe Instagram. „La mulți ani mama! Te iubesc cu tot sufletul meu! ♥️ Mulțumesc ca mi-ai…