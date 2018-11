Stiri pe aceeasi tema

- Piesa “Matame” a fost compusa de Marius Dia, Alex Parker, Erik Frank și Olivia Addams și produsa de Alex Parker și Marius Dia. Erik Frank a mai colaborat cu INNA pentru piesa “Ruleta”. In videoclip o sa remarci cu siguranța locul luxos in care a fost filmat. Nu intamplator este un detaliu care sare…

- ANTONIA lanseaza videoclipul oficial al single-ului „Matame” in colaborare cu Erik Frank – Piesa “Matame” a fost compusa de Marius Dia, Alex Parker, Erik Frank (toți trei sunt compozitori și producatori DeMoga Music), Olivia Addams și produsa de Alex Parker și Marius Dia. Videoclipul de la “Matame”…

- Dupa colaborarile de succes alaturi de diferiți artiști și mai multe single-uri care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube, Robert Toma lanseaza piesa și videoclipul „Fara sfarșit”. O coproducție DeMoga Music și Cat Music, „Fara sfarșit” este compusa de artist alaturi de Marius Moga,…

- ANTONIA prezinta single-ul “Matame”, o piesa in engleza și spaniola in colaborare cu Erik Frank. “Matame” a fost compusa de Marius Dia, Alex Parker, Erik Frank (toți trei sunt compozitori și producatori DeMoga Music), Olivia Addams și produsa de Alex Parker și Marius Dia. Piesa a fost lansata cu lyrics…

- Antonia le-a facut o surpriza fanilor in aceasta seara, cand a lansat single-ul „Matame”, o piesa in engleza și spaniola in colaborare cu Erik Frank. “Surprissse! «Matame» feat. Erik Frank. Enjoy! (n.r.: Surpriza! «Matame» feat. Erik Frank. Bucura-te!)” este mesajul postat de “soția” lui Alex Velea…

- INNA a muncit intens in ultimii doi ani pentru a crea noul album “YO”, in limba spaniola, compus de artista și produs de David Ciente. Prima piesa pe care o lanseaza se numește “RA” și este un mesaj de empowerment, de a ieși dintr-o relație toxica și a capata incredere in forțele proprii. Videoclipul…

- INNA a muncit intens in ultimii doi ani pentru a crea noul album “YO”, in limba spaniola, compus de artista și produs de David Ciente. Prima piesa pe care o lanseaza se numește “RA” și este un mesaj de empowerment, de a ieși dintr-o relație toxica și a capata incredere in forțele proprii. Videoclipul…