Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul piesei a fost filmat in București, in regia lui Dan Petcan, DoP Bogdan Filip. Este prima colaborare a Antoniei cu Dan Petcan care spune despre artista ca “ANTONIA este artistul cu care am lucrat cel mai bine și mai ușor, pana in prezent. Un om normal, in sensul bun al cuvantului, un profesionist…

- Antonia revine cu o noua piesa, in limba engleza, plina de energie, cu mult dans și un videoclip plin de culoare, “Tango”. Piesa a fost compusa de Trey Campbell, care a colaborat cu Adam Lambert, Kehlani, Bebe Rexha și produsa de David Ciente (Lariss – “Dale Papi”, INNA – “Ruleta” feat. Erik, INNA –…

- Finala Eurovision Romania 2018 . Duminica, 25 februarie, publicul roman a ales castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Finala, care s-a desfasurat la Sala Polivalenta din Bucuresti, a fost prezentata de Cezar Ouatu si Diana Dumitrescu. UPDATE: 00.25. The Humans au caștigat finala Eurovision…

- Lino Golden, unul dintre cei mai talentați tineri din industria muzicala, care are colaborari cu Alex Velea și face parte din echipa acestuia numita Golden Boy Society, lanseaza videoclipul piesei „Panamera” feat. Aspy. Piesa a fost lansata acum un an, iar videoclipul este unul fresh, plin de culoare.…

- Artista participa in finala concursului cu piesa „Buna de iubit”, iar fanii ii pot face galerie la Sala Polivalenta din Bucuresti, dar si online. Feli, una dintre cele mai bune voci ale momentului, va urca duminica seara pe scena Eurovisionului, in ultima etapa de concurs national, care se desfasoara…

- Feli Donose lanseaza „Buna de iubit”, piesa cu care participa la Eurovision 2018. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt ele mame, sotii, iubite, care vor si pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica este foarte importanta pentru mesajul pe care…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- INNA lanseaza piesa „Me Gusta”, compusa integral de ea in limba spaniola. Melodia este prima de pe albumul pe care artista il va lansa anul acesta in spaniola si este produsa de David Ciente, producatorul unor hituri precum „Gimme Gimme”, „Ruleta” sau „Dale Papi” – Lariss.

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- Videoclipul piesei "Me Gusta" a fost filmat in București și in Barcelona, in regia lui Barna Nemethi, cu care artista a mai lucrat pana acum pentru "Yalla", "Ruleta", "Good Time", DoP Marius Apopei ("Ruleta") și John Perez, director de imagine care a lucrat cu Rihanna, Beyonce, Alicia Keys, Jay-Z,…

- INNA lanseaza “Me Gusta”, piesa compusa integral de artista in limba spaniola si produsa de David Ciente, producatorul unor hituri precum “Gimme Gimme”, “Ruleta” sau “Dale Papi” – Lariss.

- INNA lanseaza “Me Gusta”, o piesa compusa integral de artista, in limba spaniola. Melodia este produsa de David Ciente, producatorul unor hituri precum “Gimme Gimme”, “Ruleta” sau “Dale Papi” – Lariss.

- Ilinca Bacila, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2017 si jurata Eurovision Romania 2018, lanseaza cel de-al treilea single si videoclip din cariera, “Nu acum”. Muzica este compusa de Catalin Tamazlicaru, iar versurile sunt scrise de catre Irina Rimes. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan,…

- Divortul de Vincenzo Castellano a lasat urme pe psihicul Antoniei. Artista spune ca are momente in care clacheaza. Spune ca vrea ca totul sa se termine oadata. Patru ani s-a luptat vedeta pentru a divorta de italian.A

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, Poți spune orice, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- Carla’s Dreams revine pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane, din București, pe data de 5 mai, incepand cu ora 19:00, in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records!

- Carla’s Dreams revin pentru al treilea an consecutiv sa umple Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts si Global Records! Show-ul se numește “Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese…

- Baieții de la Zdob și Zdub, celebra diva din Romania, Loredana și rapperul rus Ligalize, au lansat piesa "Balkana Mama".Noua piesa este o versiune in limba rusa a melodiei "La carciuma de la drum". Videoclipul a fost filmat timp de o zi la București.

- Cantareața Inna a dezvaluit ca, de peste trei luni, a scos un aliment din alimentația sa de zi cu zi. Inna, care arata total diferit inainte de a deveni celebra , este una dintre artistele din Romania care a reușit sa se impauna și in afara granițelor țarii. Mignona artista, care a dezvaluit recet cum…

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- Cei doi au repetat intens pentru a avea un show cat mai antrenant la concursul din aceasta seara, organizat la Focsani. Piesa lor, „Walking On Water", este vazuta ca una dintre marile favorite ale semifinalei. Finala Eurovision Romania 2018 va avea loc pe 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti.…

- ANTONIA incepe 2018 in forța cu un nou single, o colaborare neașteptata cu Connect-R, unul dintre cei mai talentați artiști din Romania. Piesa se anunta a fi hit! Piesa se numește „Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe…

- Connect-R a compus alaturi de DJ Sava o piesa pentru Antonia. Inițial, melodia ar fi trebuit sa se numeasca "Flori de Gheața", insa cei doi artiști au stabilit ca ar fi mai bun un titlu simplu. Așa s-a ajuns la "Adio".

- De doar doua acte depinde libertatea Antoniei, si anume rezultatul anchetei sociale din Italia si traducerea certificatului de casatorie. Acestea sunt in curs de definitivare, dupa care divortul de Vincenzo Castellano se va pronunta la un notar, in Bucuresti, potrivit click.ro. ”Asteptam sa primim aceste…

- Din 2013 Antonia bate drumurile tribunalelor. In tot acest timp ea s-a chinuit sa divorteze de afaceristul italian Vincenzo Castellano si, mai ales, sa-si vada fetita, care de mai bine de patru ani locuieste in Italia, cu tatal si cu bunicii paterni. Dorul de Maya si stresul divortului n-au impiedicat-o…

- Colaborarea inceputului de an vine de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Videoclipul piesei a fost regizat Khaled Mokhtar, “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult ‘Adio‘, o piesa cu feeling și versuri frumoase!”, a scris…

- La doar cateva ore dupa ce s-a aflat ca Antonia si Vincenzo Castellano au ajuns la o intelegere si urmeaza sa divorteze la un notar in Bucuresti, vedeta a transmis un mesaj pe pagina ei de pe o retea de socializare.

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti a demarat, marti, o ancheta interna, dupa ce in spatiul public a aparut un clip in care o manea este filmata in interiorul facultatii.

- Ana Munteanu, eleva lui Smiley, a fost desemnata de telespectatori castigatoarea „Vocea Romaniei“. Tanara in varsta de 16 ani este originara din Chisinau, unde studiaza muzica, insa viseaza sa-si cladeasca o cariera in Bucuresti. A

- Antonia și Alex Velea au impreuna doi copii, Akim și Dominic, dar cei doi nu au fost inca botezați. Artiștii așteapta sa iși rezolve problemele legale pentru a face nunta și botezul baieților. Intrebata cand avea loc botezul, Antonia a spus ”O sa mai așteptam. Trebuie sa rezolvam cu problemele mele…

- Voq.ro The Motans – Friend Zone The Motans și-au obișnuit fanii cu multe piese lansate in doar un an de cand și-au inceput cariera muzicala.Astfel, artistul prezinta single-ul “Friend Zone”, o piesa compusa de The Motans și produsa de Alex Cotoi.Videoclipul acestei piese a fost filmat și regizat de…

- Voq.ro Robert Toma – Voi Fi Acolo In prag de Craciun, Robert Toma lanseaza piesa „Voi fi acolo”, cu un mesaj foarte frumos pentru toți care vor sa iși marturiseasca sentimentele prin muzica.„Este o melodie foarte sincera, simpla, care iți ține de cald atunci cand afara este frig”, spune Robert, care…

- Ana Munteanu, eleva lui Smiley, a fost desemnata de telespectatori castigatoarea „Vocea Romaniei“. Tanara in varsta de 16 ani este originara din Chisinau, unde studiaza muzica, insa viseaza sa-si cladeasca o cariera in Bucuresti.

- The Motans iși incanta din nou fanii și lanseaza “Friend Zone“, o piesa compusa chiar de ei și produsa de Alex Cotoi. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de Alexandru Mureșan și Bogdan Paun, un duo care a mai lucrat și cu INNA sau Irina Rimes. “La inceput, aveam doar un simplu ‘ton, ton,...…

- Uniunea Teatrala din Romania – UNITER anunta ca editia 2017 a Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului” primeste piese de teatru pentru inscrierea in competitie pana la data de 30 ianuarie 2018 (data postei). Autorii pot trimite piesele prin posta sau prin depunere individuala…

- Duminica, pe 10 noiembrie, Smiley și-a lansat ultima piesa din proiectul #Smiley10 in care a reușit sa aduca in fiecare luna, pe data de 10, cate o noua piesa pentru a marca primul sau deceniu de muzica. „O poveste“ este ultima piesa din maratonul aniversar inceput de Smiley si de pe cel de-al patrulea…

- Cea de-a zecea piesa din proiectul aniversar #Smiley10 a fost lansata duminica de Smiley. „«O poveste» este despre dragoste, dragostea fata de tot ce ne inconjoara si despre cum acest sentiment te poate salva. Tot ceea ce fac este pentru si din iubire. Adevarul meu este iubirea. Atat!“, spune Smiley…

- Otilia surprinde si apare in atentia fanilor cu o piesa de club remixata de Ian Burlak, deejay de la aceeasi casa de discuri cu artista, „JHaps Records”, videoclipul fiind realizat in Pakistan. In urma cu o luna Otilia a lansat piesa „Prisionera” ce a adunat cu usurinta 5 milioane de vizualizari, tot…

- Voq.ro Kapushon lanseaza single-ul si clipul “Plangi, iubito” Kapushon lanseaza piesa si videoclipul “Plangi, iubito”, o poveste intensa de dragoste, cu un final sensibil. Muzica si textul sunt compuse de catre artist, iar videoclipul este regizat de Vasile Banzari. Eugeniu Priscari si Olga Anghelici…

- Voq.ro White Lynx feat. Emberlyon – Mysterious Thing White Lynx revine cu o noua piesa care se numește “Mysterious Thing”, in colaborare cu Emberlyon. Piesa a fost compusa și produsa de White Lynx cu Georgiana Eakins (Emberlyon), mix master Sergiu Musteața.Videoclipul a fost regizat și filmat de echipa…

- Voq.ro 3 Sud Est lanseaza videoclipul piesei “Stele” La cateva zile dupa lansarea single-ului “Stele”, 3 Sud Est revine cu videoclipul piesei, regizat de Dan Petcan. Filmarile s-au desfasurat in Bucuresti si au durat aproximativ 12 ore. Clipul reda in imagini povestea de iubire a doi tineri care transforma…

- A fost anuntat ca din cele 350 de piese care au intrat in competitie, piesa lui se numara printre cele 30 care intra in finala. Asadar, piesa „Turn the lights on” a intrat in finala concursului A DAL 2018 Eurovision Song Contest Hungary. Muzica si versurile sunt semnate de Dutka Andras, tot…

- Noul clip al baietilor de la 3 Sud Est reda in imagini povestea de iubire a doi tineri care transforma fiecare moment intr-o clipa de neuitat și sarbatoresc dragostea prin joaca, tandrete si dans. Piesa este compusa de catre cei trei artisti si produsa de Laurentiu Duta, iar filmarile s-au desfașurat…

- Cel mai spectaculos eveniment al anului, Gala Elle Style Awards, a avut parte, evident, și de o reprezentație muzicala pe masura. Antonia, care a uimit asistența cu ținuta cu care a aparut la gala, s-a schimbat intr-o salopeta mulata și a susținut un concert. Toți ochii au ramas ațintiți pe Antonia…