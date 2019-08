Antonia este in culmea fericirii. Dupa o lunga perioada, artista a reușit sa o aduca in sanul familiei pe Maya, fiica sa și a lui Vicenzo Castellano, cu care inca este casatorita in acte. Antonia a postat prima fotografie in care apare alaturi de toți cei trei copii ai sai și a declarat ca este cea mai fericita femeie din lume: ”Officially the happiest woman alive! ♥️” (n.r. ”Oficial sunt cea mai fericita femeie in viața”) – a scris Antonia pe Instagram, in dreptul fotografiei in care apare alaturi de Maya, Dominic și Akim, cei doi baieți pe care ii are cu Alex Velea. Antonia este, cel mai probabil,…