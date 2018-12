Antonia este în doliu: "S-a zbătut până la ultima răsuflare" In urma cu trei luni, bunicul Antoniei a fost operat la stomac, apoi a fost transferat intr-un azil, unde și-a petrecut ultimele zile din viața. "S-a zbatut pana la ultima rasuflare.

A luptat pana la sfarsit.

Un om mai puternic decat bunicul meu nu am mai intalnit

Am fost langa el in tot acest timp pana cand nu a mai rezistat.

Te iubesc foarte mult!

Acum esti cu Doamne Doamne

Esti ingerul meu!

Mi-e dor de tine!", a scris Antonia pe contul ei de Instagram. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

