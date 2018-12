Antonia este în doliu! Bunicul ei tocmai s-a stins din viață Antonia este in doliu! Cantareața tocmai și-a pierdut bunicul pe care, spunea ea, l-a iubit foarte mult. Anunțul a fost facut chiar de artista, pe contul ei de Instagram. Alaturi de o fotografie in care apare cu bunicul ei pe patul de spital, Antonia a scris: „S-a zbatut pana la ultima rasuflare. A luptat pana la sfarșit. Un om mai puternic decat bunicul meu nu am mai intalnit”. View this post on Instagram S-a zbatut pana la ultima rasuflare. A luptat pana la sfarsit. Un om mai puternic decat bunicul meu nu am mai intalnit Am fost langa el in tot acest timp pana cand nu a mai rezistat. Te… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

