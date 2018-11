Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunța ca de Sarbatori vor fi folosite 9 miloane de beculețe pentru iuminatul festiv al orașului, cu 6 milioane mai multe decat in anii precedenți. Luminițele au costat cel puțin 6 milioane de lei informeaza mediafax. „Primaria Municipiului București da startul Sarbatorilor…

- In dupa-amiaza zilei de 1 decembrie, Primaria Buzau organizeaza festivitatea de deschidere a Targului de Craciun de pe platoul din Piata Dacia. La fel ca in ultimii ani, buzoienii vor avea ocazia sa descopere in Targul de Craciun un patinoar, un carusel si casute cu bunatati. Festivitatea de deschiderea…

- Bradul care va incanta buzoienii pe Platoul Dacia in acest an provine chiar din municipiul Buzau. A fost donat de un buzoian care l-a ingrijit 36 de ani. „Operațiunea „Bradul de Craciun” s-a incheiat….. Oaspetele a ajuns cu bine in Piața Daciei! Și in acest an am imbinat tradiția cu ecologia și am adus…

- In anul Centenarului Marii Unirii, autoritațile brașovene deschid Targul de Craciun in data de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, cand se va aprinde și iluminatul de sarbatori din Piata Sfatului. „Programul «Brașov – oraș din poveste» cuprinde patru zile principale de evenimente in Piața Sfatului…

- Inaugurarea proiectului „Christmas in Sibiu – Gastronomy.Culture.Tourism 2018” va lua forma unui spectacol de muzica și lumini – Radu Nechifor & Friends. Noutatea evenimentului din acest an consta intr-un spectacol

- Cele 39 de casute de la Targul de Craciun din Piata Sfatului sunt la mare cautare anul acesta, Primaria Brasov anuntand ca pana in 6 noiembrie (cand a fost termenul limita de depunere a dosarelor), au fost inregistrate 74 de solicitari. Cea mai mare concurenta este pentru cele 4 casute…

- Au inceput pregatirile pentru o noua ediție a cunoscutului Targ de Craciun, amplasat anual in centrul municipiului Sfantu Gheorghe. In acest an, targul este organizat in perioada 14-24 decembrie, de catre Casa de Cultura Konya Adam. La fel ca in anii precedenți sunt așteptați, in special, meșteșugari,…

- Incepand de astazi, pe strazile din centrul vechi al Brasovului au inceput sa apara primele instalatii care ar urma sa impodobeasca orasul pe timpul sarbatorilor de iarna, tinand cont ca atmosfera din poveste se va instala anul acesta mai repede, respectiv din 1 decembrie, cand se va deschide si Targul…