Stiri pe aceeasi tema

- Decesul subit al celebrului fotbalist Davide Astori l-a șocat profund pe Adrian Mutu. Intristat, „Briliantul” a facut public un mesaj emoționant in memoria capitanulul Fiorentinei. Va reamintim ca sportivul a murit inaintea meciului pe care echipa lui trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa…

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice. Președintele Federației Europene…

- Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, au realizat o ședința foto inedita in exclusivitate pentru revista Unica, iar imaginile vorbesc de la sine. Alex Velea și Denise Iacobescu, mama Antoniei, formeaza un cuplu-model de ginere și soacra. Cei doi au o relație calda, apropiata, iar prezența…

- Postarea cutremuratoare facuta zilele trecute de Andra Gavril a starnit numeroase reacții in mediul online. Jurnalista TVR a marturisit ca a fost batuta crunt și umilita de fostul ei iubit. Ea a povestit in detaliu trauma prin care a trecut. Jurnalista a precizat ca in postare nu este vorba despre fostul…

- In perioada 1-10 martie curent va avea loc Festivalul Internațional de Muzica "Marțișor – 2018". Printre artiștii care vor evolua sunt și Delia, Antonia și formația "Mirage", iar la deschidere va participa și soprana Valentina Nafornița.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți de cand a venit in viața lor Bella Victoria Margot. Astazi a fost prilej de sarbatoare in familia lor, intrucat micuța a implinit cinci luni. Tavi Clonda a postat o imagine cu fetița și un mesaj emoționant. Gabi Cristea și soțul ei se bucura de fiecare…

- Antonia a ajuns astazi in Italia, țara in care fiica ei cu fostul soț, Vincenzo Castellano, traiește. Dupa ce artista și Maya s-au imbrațișat și au facut schimburi de cadouri, cele doua au petrecut timp ca fetele… și și-au facut de cap cu fardurile. Dupa ce au terminat sesiunea de machiaj, iubita lui…

- Constantin Dița a dezvaluit la finele anului trecut ca sufera de o boala grava. Cu toate acestea, Giani din „Las Fierbinți” nu a vrut sa spuna despre ce afecțiune este vorba și și-a dorit sa pastreze totul secret. El a recunoscut ca este afectat inca de boala, fiind extrem de palid, dar ca lucrurile…

- De cand a acceptat provocarea de a face parte dintr-un show despre stil, Alex Velea apare doar cu ochelarii de soare la ochi. Culmea este ca acest outfit nu se datoreaza stilului sau vestimentar, ci dupa cum singur declara, este o forma de respect fața de publicul sau. In momentul in care Alex Velea…

- Urmare misiunilor de audit efectuate de Curtea de Conturi la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din Alba au fost identificate o serie de abateri de la disciplina financiara in utilizarea banului public, care au generat prejudicii in suma de 2.157 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma…

- Ion Oncescu s-a retras definitiv de la Exatlon, din cauza problemelor grave de sanatate. Acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar in cele din urma, medicii i-au interzis sa mai continue competiția. Cosmin Cernat a facut anunțul luni seara. Ionut Oncescu, cel care se retrasese temporar din concurs…

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un trasnet pentru Ramona…

- Exatlon 19 februarie. In ediția de luni seara, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptata. In cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunț cu privire la starea de sanatate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se retrasese temporar din concurs, pentru a primi ingrijiri medicale,…

- Carmina s-a intors la Arad, la mama ei, Ami Teiceanu, insa ii simte lipsa tatalui. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu i-a transmis un mesaj emoționant artistului. El și fosta lui iubita au cazut de comun acord ca adolescentei ii este mai bine la Arad, acolo unde a stat pana acum cateva luni. Cu […] The…

- Simona Halep a abandonat partida din semifinalele turneului de tenis de la Doha, care trebuia sa aiba loc în aceasta dupa-amiaza, din cauza unor probleme de sanatate.Numarul 2 mondial a fost forțata sa abandoneze, dupa ce a facut un RMN, iar medicii i-au spus ca ar avea tendinita…

- Șoferul unei ambulanțe a serviciului județean Alba, care a carat in spate o pacienta aproape o jumatate de kilometru, pentru ca nu a putut intra cu mașina pana in apropiere de locuința femeii, va trebui sa dea o nota explicativa conducerii instituției, relateaza Adevarul.ro.

- Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat concursul Romanii au talent in 2017, este alaturi de o prietena buna, care și-a pierdut mama. Anul trecut, Lorelai Moșneguțu impresiona pe toata lumea cu talentul ei și devenea caștigatoarea emisiunii Romanii au talent , de la Pro TV. Lorelai Moșneguțu,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din…

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf sunt cel mai indragit cuplu monden, insa, chiar si in intimitate, cei doi au o relatie la fel de frumoasa si sincera. Recent, Oana Zavoranu a postat un mesaj emotionant pentru sotul sau.

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut la locuinta…

- Antonia a a vorbit despre relația ei cu Alex Velea, despre iubire și despre infidelitate. Cantareața a marturisit ca este greu sa sudezi o relație serioasa in zilele noastre, insa susține ca ea a avut norocul sa-l cunoasca pe Alex Velea cu care e foarte fericita. Insa, aceasta a vrut sa fie clar ca…

- Castigatorul Eurovision 2017 a suferit un transplant de inima Salvador Sobral a castigat anul trecut concursul Eurovision, aducand marele trofeu acasa, in Portugalia. Tanarul solist se confrunta cu grave probleme de sanatate. S-a spus ca ar fi fost la un pas de moarte si avea nevoie urgenta de transplant…

- Inevitabilul s-a produs in cele din urma pentru echipa de handbal masculin HC Odorheiu Secuiesc. Chinuita de probleme financiare și ramasa fara susținerea financiara a deputatului Attila Verestoy, decedat saptamana trecuta, oficialii echipei au luat decizia de a retrage echipa din campionat. ''Va aducem…

- Celine Dion trece, de doi ani, printr-o perioada dificila și se pare ca problemele artistei nu par sa se sfarșeasca prea curand. Aceasta sufera de o infecție puternica in gat, de natura sa-i afecteze corzile vocale.

- Celine Dion trece, de doi ani, printr-o perioada dificila și se pare ca problemele artistei nu par sa se sfârșeasca prea curând. Aceasta sufera de o infecție puternica în gât, de natura sa-i afecteze corzile vocale.

- Cu putin timp inainte de a implini 14 ani, tanara a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. Pe vremea cand inca nu implinise 14 ani, Maria Costache, din Bucuresti, a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. La vremea respectiva, fata nu a constientizat cat de grava e problema,…

- Michael Carrick, mijlocasul de 36 de ani de la Manchester United, se va retrage din cariera de jucator la finalul acestui sezon, englezul urmand sa faca parte din staff-ul clubului de pe Old Trafford, asa cum a anuntat Jose Mourinho, managerul echipei. ...

- La un an de la moartea profesorului universitar doctor Gheorghe Dumitrascu, fiica acestuia, Lavinia Dumitrascu a postat pe contul sau de Facebook un mesaj emotionant in care povesteste cum au decurs ultimele clipe din viata tatalui ei. "Tati, a trecut un an de cand nu ne am vazut decat in visehellip;si…

- Oana și Viorel Lis vorbesc despre situația lor financiara. Cei doi nu au o situație extrem de buna, iar din cauza problemelor de sanaatate ale lui Viorel Lis, cei doi au fost nevoiți sa imprumute bani.

- Dj Wanda mananca zilnic același mic dejun, din cauza problemelor de sanatate. Vedeta are grija sa includa in meniu doar acele preparate recomandate de medici și tolerate de sistemul sau digestiv sensibil. Astfel se face ca și in vacanța pe care o petrece in aceasta perioada in Asia alaturi de managera…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a fost criticata puternic de opozitia laburista pentru starea serviciului public de sanatate NHS, miercuri, in cadrul primei serii de intrebari si raspunsuri in parlament din acest an, relateaza AFP. "Prim-ministrul trebuie sa inteleaga ca politica sa impinge NHS…

- Sistemul public de sanatate are nevoie de "tratament soc", care trebuie administrat in infrastructura medicala, in aparatura moderna si pentru motivarea personalului de specialitate, a afirmat marti premierul Mihai Tudose. "Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii…

- Dependenta de jocuri video, pe lista afectiunilor mintale. Tulburarile psihice generate de dependenta de jocuri video („Gaming disorder”) vor fi incluse in curand de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe lista afectiunilor mintale, a anuntat vineri, 5 ianuarie, la Geneva, in Elveția, un purtator…

- Denisa Moga, o tanara din Sebeș, județul Alba, debuteaza, la nici 17 ani, cu piesa „Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant extras din viața artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat pe 22 decembrie, alaturi de Cat Music. „Cu toții trecem, la un moment dat, prin perioada aceea de tranziție,…

- Sarbatorile de iarna din acest an au fost de tristete apasatoare pentru Andreea Berecleanu. Sunt primele fara tatal ei, care s-a stins in urma cu aproape patru luni. In memoria lui, prezentatoarea de la Antena 1 a facut un gest cu totul si cu totul deosebit. Fanii i-au scris imediat vedetei.

- Andy Murray, 16 ATP - fost lider mondial, a fost nevoie sa se retraga de la turneul de la Brisbane, din cauza unei accidentari la sold. Este, de fapt, problema din cauza careia scotianul nu a mai disputat vreun meci oficial din luna iunie a anului trecut.

- In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii Internationale a Bolilor si Problemelor de Sanatate (ICD-11), dependenta de jocuri a fost inclusa in categoria ”tulburarilor mintale, comportamentale si de neurodezvoltare”. Pentru a justifica diagnosticul acestei afectiuni…

- Familia Clejani a raspuns la intrebari grele in platoul Acces Direct! Mirela Vaida i-a supus pe aceștia la momentul adevarului, iar aceștia au spus totul! Viorica de la Clejani a povestit momentul cand Fulgy, fiul acesteia, aduce fete in casa. Reacția este uimitoare!

- Antonia a avut parte de o atmosfera magica de Craciun, alaturi de cei doi copii ai sai, Dominic si Akim. Alaturi de Alex Velea si de persoanele cele mai dragi, artista a avut parte de un Craciun de poveste.

- Victor Dinca, fiul primarului din comuna damboviteana Ludesti, a fost impuscat, in Ajunul Craciunului, la o partida de vanatoare de mistreti. Cel care l-a ucis era chiar nasul sau de cununie.

- MESAJE HAIOASE DE ANUL NOU. Urari amuzante pentru 2018 Cum noul an se apropie cu pasi repezi, iti propunem cateva MESAJE HAIOASE e pe care le poti trimite celor dragi la cumpana dintre ani.„Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”„Previziuni…

- Actorul de comedie Costi Dita (37 de ani), cunoscut pentru rolul lui Giani din „Las Fierbinti“, a anuntat ca nu mai poate lua parte la cele trei show-uri de stand-up comedy, pe care urma sa le sustina alaturi de Mihai Bobonete, Adrian Vancica si Mihai Rait in zilele de 18, 19 si 20 decembrie la Sala…

- G. Stoica, tanarul in varsta de 20 de ani din Petrești, comuna Vanatori, care joi dupa amiaza a fost adus in stop cardio-respirator la Spitalul Județean de Urgența Focșani și care ulterior a decedat la Terapie Intensiva, se afla la munca in curtea din spatele unui restaurant din zona Obor, alaturi de…

- Baiețelul Antoniei a implinit 1 an, iar mama lui a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare. Akim este cel de-al doilea copil al artistei cu Alex Velea. Vedeta mai are o fetița, pe Maya, din timpul casatoriei cu Vincenzo. Antonia a transmis un mesaj emoționant de ziua lui Akim, baiețelul ei…

- Antonia este o artista de mare succes, dar si o mama model! Aceasta este fericita peste masura de cand a venit pe lume si cel de-al doilea baietel pe care il are cu Alex Velea. Vedeta a sarbatorit astazi ziua de nastere a micutului, care implineste un anisor!

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), fundația lui Dan Voiculescu, sesizeaza Parchetul General cu privire la modul in care Ministrul Sanatații și celelalte persoane responsabile au gestionat criza imunoglobulinei care a dus la decesul unei persoane, scrie Stiripesurse.ro…

- O singura primarie din cele 78 din județul Alba nu are contract de deszapezire și nu poate incheia din cauza problemelor financiare. Este vorba de comuna Ceru Bacainți, una dintre cele mai depopulate din țara, in care locuiesc 270 de persoane, majoritatea varstnici. Prefectul județului Alba, Danuț Halalai,…

- Mesajul emoționant al iubitului Denisei, tanara care a murit intr-un accident in Lugoj. Chinuit de durere, tanarul a scris un mesaj pe Facebook, dupa ce a aflat ca prietena sa a avut parte de o moarte violenta. Denisa Cruceru a murit intr-un accident produs in noaptea de duminica spre luni in Lugoj.…