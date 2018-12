Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Edouard Philippe a declarat, intr-un interviu pentru Le Journal du Dimanche, ca politica se aseamana cu boxul, iar cei care aleg aceasta cale stiu ca vor primi lovituri.“Politica este ca boxul. Atunci cand intri in ring stii ca vei primi lovituri. Eu primesc. Pot sa si dau.…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa la Palatul Cotroceni, dupa ce Guvernul Dancila a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala, privind un conflict de natura institutionala intre Executiv si Presedinte, dupa refuzul numirii in functie a doi ministri. Seful statului spune ca aceasta…

- La nici doua ore dupa ce sefa Guvernului anuntase ca s-a adresat Curtii Constitutionale, acuzand “un blocaj creat de presedinte” pe motiv ca de la Cotroceni s-a amanat prea mult un raspuns in privinta celor doua propuneri pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii, Klaus Iohannis a iesit in fata…

- Presedintele polonez Andrzej Duda si premierul Mateusz Morawiecki au anuntat miercuri organizarea la 11 noiembrie a unui mars national la Varsovia, pentru a sarbatori centenarul independentei tarii, la cateva ore dupa ce primarul capitalei a interzis o adunare a extremistilor de dreapta prevazuta tot…

- Dincolo de invalidare, referendumul pentru redefinirea familiei a avut si o alta miza. Una nu pentru plebe, si-asa indobitocita de campania #boicot. Cu ochii pe rezultate au stat mai ales strategii din Servicii. Interesul lor a fost sa vada cati oameni mai ies la vot in conditiile date (mass-media potrivnica,…

- UPDATE ora 11:11 – Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca in rapoartele MCV nu a vazut nimic despre incalcarea drepturilor omului si despre protocoalele secrete dintre serviciile de informatii si institutiile din justitie din Romania. ‘Este legitim sa…

