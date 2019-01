Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca nu considera oportuna prezenta lui Crin Antonescu pe lista candidatilor la europarlamentarele din 2019, intrucat acesta nu are un raspuns privind realizarile pe care le-a lasat in urma sa si nici la intrebarea electoratului…

- "Nu consider potrivit ca domnul Crin Antonescu sa deschida lista PNL. Mai mult, nu consider potrivit ca domnul Crin Antonescu sa fie pe lista, pe orice pozitie. Electoratul PNL, acea parte a societatii romanesti care ar putea deveni electorat PNL au cu totul alte asteptari pe lista de candidati PNL…

- Crin Antonescu ar putea rata lista PNL pentru alegerile europarlamentare. Surse politice au declarat ca acesta ar fi avut rezultate slabe in cadrul sondajului intern organizat de liberali. Lista nu este definitivata, dar ne amintim ca Antonescu l-a criticat in repetate randuri pe liderul partidului,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca pana pe 15 februarie ar trebui definitivata lista pentru europarlamentare, dar surse politice sustin ca decizia finala ar putea fi luata in martie, in conditiile in care un mandat la Bruxelles e dorit de numerosi „grei“ din formatiune. Doi dintre acestia sunt…