Antonescu: In ceea ce priveste antipesedismul, cred ca n-am de luat lectii

- Comisia Europeana a aprobat o finantare uriasa din fondurile politicii de coeziune, pentru cinci proiecte majore ce vizeaza imbunatatirea infrastructurii de transport si apa, precum si conservarea patrimoniului cultural in orasul italian Napoli si vecinatatea sa. Pachetul de investitii va permite finalizarea…

- Pana in momentul de fata nu s-au inregistrat cazuri confirmate de gripa, morbiditatea prin infectii respiratorii acute incadrandu-se in intervalul asteptat in aceasta saptamana. La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 82799,…

- Consiliul Județean Valcea – Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Valcea și Uniunea Epigramiștilor din Romania – Clubul Umoriștilor Valceni organizeaza, in zilele de 26-28 octombrie 2018, la Rm. Valcea și Calimanești, FESTIVALUL NAȚIONAL DE SATIRA ȘI UMOR „POVESTEA…

- Priveste cu atentie imaginea de mai sus. Alege simbolul care te atrage cel mai mult. Nu sta foarte mult pe ganduri, ci bazeaza-te doar pe instinct. Apoi citeste semnificatia simbolului ales. Simbolul 1 – Faza atletica Aceasta este cea mai imatura etapa a vietii, in care oamenii sunt…

- BERBEC Puteti sa incepeti o afacere noua sau sa va ganditi la investitii pe termen lung. Sunteti in forma si plin de entuziasm, spre bucuria partenerului de viata. Relatiile cu prietenii ar trebui sa fie foarte bune. Cei din jur va apreciaza munca, dar trebuie sa mai asteptati putin pana sa apara rezultate…

- Ambasada Ecuadorului la Londra, unde se afla fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, i-a transmis acestuia un nou set de reguli pe care trebuie sa le urmeze daca mai vrea sa aive contacte cu lumea. Astfel, Assange, care beneficiaza de azil politic in ambasada Ecuadorului din Londra din iunie 2012, este…

- Da, stiu, factorii politici au tot bagat mana in foc ca nu vor mai permite vreo revenire la ”marea pensionare” care a zduduit crancen sistemul in ultimii ani, dar iata ca o vor face! Pentru ca, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, s-ar fi dat deja ”OK”-ul politic…