- Crin Antonescu lamurește zvonurile aparute in presa potrivit carora ar fi fost inlaturat din politica de statul paralel. Mai mult, Antonescu dezvaluie și relația pe care a avut-o cu Florian Coldea și George...

- "Nu cred ca securitatea de rit nou sau statul paralel m-au iubit vreodata sau ca ma doreau, dar de aici pana la a spune ca m-au inlaturat e o distanța lunga. Nu pot spune ca pe alții ii iubeau, dar erau ai lor. Nu am avut dosar, statul paralel nu a avut nicio implicare, deși anumiți oameni din statul…

- Crin Antonescu sustine ca, in perioada in care era la conducerea USL, i-a cunoscut pe George Maior și Florian Coldea, insa nu a avut o relatie privata cu ei, asa cum ar fi avut altii, nominalizandu-i pe Victor Ponta și Liviu Dragnea.Citeste si Imagini ȘOCANTE - Trei copii au murit intr-un…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa scandaloasa „fotografie de familie” de la 1 decembrie din Alba Iulia, in care Klaus Iohannis a fost prezentat la tribuna oficiala inconjurat aproape exclusiv de ofițeri de rang inalt ai Serviciului Roman de Informații, iata, apare o noua bomba. Anterioara. Datand din…

- In luna octombrie 2018, Camera Deputaților a depus o sesizare la CCR in vederea constatarii existenței unui conflict juridic de natura constituționala intre Ministerul Public, pe de o parte, și Parlamentul Romaniei și Inalta Curte de Casație și Justiție, pe de alta parte. Conflictul a fost cauzat de…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat luni seara ca este aberant sa fie acuzat ca ar fi avut vreodata o relatie de prietenie speciala cu George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, transmite Agerpres.ro. E aberant sa fiu acuzat vreodata de faptul ca am vreo relatie de prietenie speciala…

- Ministrul Apararii Nationale, a declarat luni seara, la postul de televiziune Antena 3, ca nu are o relație speciala cu ambasadorul Romaniei in SUA. „E aberant sa fiu acuzat vreodata de faptul ca am vreo relatie de prietenie speciala cu domnul George Maior. Sa nu uitam ca totusi eu am fost presedintele…