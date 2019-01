Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o reactie acordata stite-ul STIRIPESURSE.RO, Stoicescu precieaza ca nu alearga dupa pietricelele aruncate in apa de Robert Turcescu. "Initial am crezut ca glumiti. Eu nu urmaresc pietricelele in apa aruncate de Turcescu.", sustine Alessandra Stoicescu.

- Crin Antonescu ar putea rata participarea la alegerile europarlamentare, pe lista PNL. Liderii liberalilor ii reproseaza ca nu sta bine in sondaje dar si ca nu este destul de critic la adresa Puterii. Antonescu le da replica: "Eu sunt cat se poate de anti-pesedist. Nu sunt idiot. Asta e altceva". Scandal…

- Crin Antonescu susține ca nu are informații despre un sondaj PNL care nu-l avantajeaza și arata ca el iși menține candidatura. ”Nu știu, nu am cunoștința despre datele sondajelor interne, iar informații pe surse nu comentez. Vom vedea care sunt rezultatele cercetarilor sociologice și ce decizie…

- Intre actualul lider al PNL, Ludovic Orban și fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a intervenit o ruptura, asta din cauza faptului ca Orban nu-l vrea pe lista la europarlamentare pe Crin Antonescu și, din primele date, nici cercetarea sociologica comandata de PNL nu-i este favorabila.Citește…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca pana pe 15 februarie ar trebui definitivata lista pentru europarlamentare, dar surse politice sustin ca decizia finala ar putea fi luata in martie, in conditiile in care un mandat la Bruxelles e dorit de numerosi „grei“ din formatiune. Doi dintre acestia sunt…

- "Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta listei", a spus Ludovic Orban la Digi 24, potrivit Agerpres. El a aratat ca aceia care vor fi desemnati candidati vor fi ierarhizati pe lista in urma votului…

- "Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta listei", a spus Orban la Digi 24. El a aratat ca aceia care vor fi desemnati candidati vor fi ierarhizati pe lista in urma votului in Biroul Politic National al partidului. "Lista…

- Presa a speculat, in ultima perioada, ca președintele PNL nu l-ar dori pe Crin Antonescu intre primii pe lista candidaților la alegerile europarlamentare din primavara. "Tot ce pot spune este ca eu nu am niciun fel de semnal ca domnul Orban nu ar dori prezența mea in lista de candidați pentru europarlamentare.…