Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos este primul presedinte roman al unui grup din Parlamentul European, dupa ce miercuri a fost votat lider al Renew Europe, al treilea grup din PE și fara de care nici popularii, nici socialiștii, nu vor putea forma o majoritate. „Presedintia grupului Renew Europe e doar un pas in constructia…

- Alocuțiunea de la finalul președinției romane a Consiliului AgriFish In primul rand, ma simt onorat, bucuros ca ne intalnim cu dumneavoastra in aceasta conferința de presa și am satisfacția implinirii misiunii mele, aflandu-ma la ultima reuniune la care particip in calitate de Președinte al Consiliului…

- Ies la iveala ițele secrete ale carierei politice ale unui politician lipsit de har, dar cu relații Dacian Ciolos a fost „ales”, miercuri, liderul grupului Renew Europe al lui Macron din Parlamentul European. "Presedintia grupului Renew Europe e doar un pas in constructia politica pe care am gandit-o…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, apreciaza ca alegerea sa in functia de presedinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European reprezinta doar un pas in constructia politica pe care a gandit-o. "Presedintia grupului Renew Europe e doar un pas in constructia politica pe care am gandit-o in ultimii…

- Dacian Ciolos a fost ales, miercuri, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European. Este cea mai inalta pozitie ocupata vreodata in sistemul UE de un roman. Dupa ce a fost ales in fruntea Renew Europe, Dacian Colos precizeaza ca presedintia grupului reprezinta doar un pas…

- Dacian Cioloș a anunțat, pe Facebook, ca a obținut președinția grupului Renew Europe din Parlamentul European, grup constituit in jurul partidului președintelui francez Emmanuel Macron, En Marche. ”Președinția grupului Renew Europe e doar un pas in construcția politica pe care am gandit-o in ultimii…

- Consiliului Afaceri Generale a adoptat, marti, sub mandatul Presedintiei romane a Consiliului UE, Concluziile privind extinderea si procesul de stabilizare si asociere. "In cadrul ultimei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale sub mandatul Romaniei de Presedintie a Consiliului UE, prezidata…

- (foto: Timpolis.ro) La mijlocul lunii martie, presedintia romana a Consiliului UE a ajuns la un acord partial cu Parlamentul European privind prioritatile europene pentru Romania in Mecanismul de Conectare a Europei, viitoarea politica de transport in perioada 2021-2027. Conform acestei intelegeri,…