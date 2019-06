Stiri pe aceeasi tema

- "Se acorda domnului Remus Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. Activitatea domnului Remus Adrian Borza este neremunerata", se arata in decizia publicata joi in Monitorul Oficial. Remus Borza a fost exclus din ALDE in iunie 2017,…

- Anca Alexandrescu nu mai este consilier onorific al Vioricai Dancila. Decizia premierului de a o elibera din funcția de consilier onorific al prim-ministrului a fost publicata joi in Monitorul Oficial.

- Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu a fost numit marti consilier onorific al premierului Viorica Dancila, potrivit news.ro."Se acorda domnului Victor Negrescu calitatea de consilier onorific al prim-ministrului", conform deciziei publicate marti in Monitorul Oficial.…

- Premierul Viorica Dancila a decis acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului in domeniul infrastructurii de transport Liei Olguta Vasilescu. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Lia Olguta Vasilescu, deputat PSD, a detinut anterior functia…