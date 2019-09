Stiri pe aceeasi tema

- Deși in mod oficial sunt aliați și mai susțin un candidat comun la alegerile prezidențiale, in anumite zone tensiunile dintre ALDE și Pro Romania sunt puternice. Problemele s-au acutizat atat de tare inca fostul ministru al Energiei, Anton Anton, actual președinte interimar al ALDE Timiș a explodat…

- El sustine, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca prin 'ingroparea' in partidul Pro Romania, ALDE va disparea iar el a fost demis din functia de presedinte de filiala a unui partid 'care nu va mai exista'. 'In cadrul sedintei BPC al ALDE de ieri, am fost schimbat din functia de presedinte…

- Dan Barna îi transmite Vioricai Dancila, dupa ce aceasta a lansat partidelor o propunere de pact prin care acestea sa se angajeze ca nu vor taia pensiile și salariile, ca alianța USR PLUS se angajeaza ”sa nu taie pensiile și salariile și sa aduca bunastare românilor” cu condiția…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat ca nu e vina nici a lui Mircea Diaconu si nici a formatiunii sale pentru faptul ca in aceasta perioada "PSD incearca sa destructureze ALDE", in conditiile in care acest partid a luat sub cinci procente la alegerile europarlamentare, "tocmai pentru ca…

- Vicepreședintele ALDE Marian Cucșa a declarat ca a votat împotriva alianței cu Pro România, precizând ca a fost de acord cu ieșirea ALDE de la guvernare, însa decizia susținerii candidatului independent la prezidențiale Mircea Diaconu a fost luata fara o analiza interna, potrivit…

- Marian Cucșa a spus ca a fost de acord cu ieșirea ALDE de la guvernare, insa decizia susținerii candidatului independent la prezidențiale Mircea Diaconu a fost luata fara o analiza interna. ”Tinand cont de nenumaratele informatii si semne de intrebare aparute in ultima perioada, vreau sa aduc…

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, comenteaza decizia Pro România și ALDE de a susține candidatura independenta a lui Mircea Diaconu, ca acestea este ”un actor bun în roluri proaste și a gasit alții și mai proști”. ”Mircea Diaconu este…

- Surse din noua coliție formata din ALDE și Pro Romania au spus, pentru DCNews, ca termenul limita pentru PSD este 22 septembrie. 22 septembrie este și ultima zi de depunere a candidaturilor la alegerile prezidențiale. Pro Romania și ALDE ii dau Vioricai Dancila un ultimatum, valabil…