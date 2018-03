Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut pentru forma sa unica, data de un deversor amplasat chiar in mijlocul sau, Lacul Vida ofera imagini unice, in special in anotimpul rece. Frigul din ultima vreme a inghetat apele acumularii, iar imaginile surprinse sunt spectaculoase.

- Iarna tarzie si geroasa chiar i-a luat prin surprindere pe romani, de aceasta data. Dupa ce au fost anuntate temperaturi de 19 grade pentru ziua de sambata, noaptea de duminica spre luni le-a copt o adevarata surpriza soferilor si nu numai.

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in ianuarie, 408.300 tone echivalent petrol, fiind cu 2,7% (11.400 tep) mai mica fata de cea din prima luna din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata, Romania a importat 36.500 tep carbune…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a demarat, ieri, in Baltimore, Maryland, negocierile cu reprezentanții uneia dintre cele mai cunoscute instituții medicale din Statele Unite ale Americii – Spitalul „John Hopkins” – pentru stabilirea unui parteneriat strategic cu spitalele din Sectorul 1. Parteneriatul…

- Strategia PSD in domeniul energetic, anuntata de Dragnea la congresul din 10 martie, este destul de ciudata. Dragnea anunta in acelasi timp redeschiderea unor mine si construirea de termocentrale, dar si dezvoltarea parcurilor eoliene, pr...

- O discutie in momentul de fata despre stocurile de carbune la Complexul Energetic Oltenia nu este relevanta, este de parere fostul senator de Gorj, Dian Popescu, actual reprezentant al Ministerului Energiei si fost consilier al ministrului Toma Petcu. S-a vehiculat ca producatorul de energie pe carbune…

- Uniunea Europeana a transmis prin institutiile de resort notificari tarii noastre in ceea ce priveste nerespectarea indicatorilor de mediu la anumite termocentrale pe carbune. Liderul ALDE Gorj, Dian Popescu, angajat in Ministerul Energiei, a precizat ca au fost transmise notificari din partea Comisiei…

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…

- Un barbat și-a riscat viața pentru a hrani un stol de lebede care salașluiește in aceasta iarna pe un baraj din apropierea municipiului Vaslui. Pe o gheața care nu prezenta siguranța, vasluianul s-a tarat pe burta pana aproape de pasarile care stateau pe firul de apa dezghețat care strabate lacul de…

- Loviți in plin de vremea siberiana, romanii vor avea parte de o surpriza neplacuta și in cutiile poștale. Gerul din aceste zile se va simți și in facturi. Centralele si caloriferele functioneaza la capacitate maxima din cauza gerului și se vede in consumul de energie si de gaze. Avem deja valori-record…

- • Sorin Boza (CEO): Depinde de noi cum ne sustinem cauza la Bruxelles! Managerul CE Oltenia, Sorin Boza, a fost la Bruxelles pentru a sustine o derogare. Este vorba despre directivele europene care impun centralelor pe carbune noi reguli de gestionare a emisiilor de carbon. Impactul regulilor…

- Din cauza condițiilor meteo potrivnice, partida din sferturile de fiinala ale Cupei Romaniei dintre CSU Craiova și Dinamo București, meci care ar fi trebuit sa se dispute maine de la ora 20:30 in Banie a fost amanata. „Ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in județul…

- Romania este paralizata de frig, in special in judetele din sud-est. Peste 100 de trenuri au fost anulate si peste 50 de drumuri au fost inchise, marti seara, din cauza vremii nefavorabile. Viscolul si gerul impiedica cursele aeriene din Brasov si Craiova.

- 'Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand venim…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca o relatie buna cu presedintele Klaus Iohannis pe proiecte importante nu poate fi decat benefica pentru Romania si romani, reamintind ca inca de la preluarea mandatului a anuntat ca doreste o relatie interinstitutionala foarte buna Presedintie-Guvern-Parlament.…

- Tibi Useriu, sportivul care a castigat de doua ori consecutiv cea mai dura competitie de ultramaraton din lume, se intoarce in nordul inghetat al Canadei. Va reprezenta Romania la cea de-a zecea editie a competitiei.

- Iarna aceasta, zeci de oameni au ajuns la spital intoxicati cu monoxid de carbon de la centralele si sobele din locuinte. Si cum un val de ger napraznic se abate peste Romania, iar sistemele de incalzire vor fi folosite la capacitate maxima, fiti cu bagare de seama.

- "Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri (best available techniques - cele mai bune tehnici disponibile n.r) privind limitele de noxe care sunt mult mai restrictive. Conform noilor cerinte, este nevoie de un complex de masuri, atat tehnice, cat si la nivel investitional. Tehnic inseamna masuri…

- Avocatul Gheorge Piperea a facut o declarație care a starnit controverse in intreaga Romanie. Barbatul este cel care se ocupa, in prezent, de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti. Acesta susține ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, i-a spus unui jurnalist care l-a intrebat „ce este curentul electric” ca este nesimțit. In cadrul conferinței pe teme energetice „ZF Power Summit” Anton Anton fost intrebat de un jurnalist „ce este curentul electric”. „Cer iertare, ca poate parea ca sunt nesimtit, dar…

- Cred ca pana la final de an vom adopta o strategie energetica a Romaniei, care este in lucru, si vrem sa pastram mixul energetic, capacitatea de a produce energie si din carbune sin din hidro si eolian, a declarat Anton Anton, Ministrul Energiei, la conferinta ZF Power Summit . "Ma…

- Barbat gasit inghețat intr-o mașina, in Vrancea. Gheorghe Pricop, un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Pufești, județul Vrancea, a fost gasit mort in dimineața zilei de vineri, 16 februarie, intr-o zona impadurita de pe raza comunei comuna Paunești, una greu

- Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Organizatia Natiunilor Unite si Agerpres au organizat o expozitie de fotografie intitulata „Romania: Evolutie", deschisa la sediul ONU din New York.

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale Uniunii Europene si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, intr-un interviu acordat…

- Comisia Europeana va trebui sa accepte ritmul in care cele 8 termocentrale romanesti pe carbune se retehnologizeaza pentru a deveni mai putin poluante, sustine ministrul Energiei, Anton Anton. Daca acest ritm nu le convine europenilor, sa vina ei cu banii de investitii, iar statul roman va…

- Romania este tinta unei uriase investitii in energia regenerabila, care, daca va fi realizata, ne va aduce doua gigantice parcuri eoliene, cu o putere instalata totala de peste 1.000 MW, de departe cea mai mare instalatie de acest tip de la noi. Iar, daca va fi realizata, investitia nu va mai fi…

- Președintele ALDE Pitești, secretar de stat in ministerul Energiei Robert Tudorache a participat, in acest weekend, la Școala de Iarna a TLDE de la Sinaia. Robert Tudorache a participat, cu aceasta ocazie, impreuna cu deputatul Andrei Gerea, vicepreședinte ALDE la nivel național, de președintele ALDE,…

- Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider ALDE, pledand astfel pentru o solutie de echilibru in acest caz.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, ca Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, el pledand pentru o solutie de echilibru in acest caz. "Eu cred intr-o solutie de echilibru (...). Eu cred ca noi suntem…

- "Hai sa va zic o chestie, de fapt ma vad nevoit, din respect pentru fabuloșii din spatele CU dar și intreaga comunitate sa o fac. Deci, cațiva, puțini, o știți deja, și eu sunt Corupția Ucide. De fapt, doar un umil admin al unei comunitați dar, cel mai prețios, parte a unei fabuloase adunaturi…

- România a pierdut peste 7 miliarde de lei în perioada 2010 - 2015, întrucât pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008!

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Noul sef de la Energie, Anton Anton, a prezentat presei centrale prioritatile si viziunea sa in ceea ce priveste sistemul energetic national. Prezent, joi, la conferinta „Finantarea eficientei energetice in Romania, Ungaria si Bulgaria”, organizata de Comisia Europeana in…

- ‘Am planuri simple: programul de guvernare si, in cadrul programului de guvernare, vreau ca cetatenii sa simta ca exista un Minister al Energiei care se ocupa de ei’, a aratat ministrul. In continuare, el a precizat ca, in programul de guvernare, se pune accent pe productia de energie pe carbune intrucat…

- Noul ministru al energiei, Anton Anton, sustine ca toate prioritatile sale sunt legate de investitii. "Hai sa ne apucam de treaba! Orice banut pe care il am il voi baga in investitii", a declarat joi ministrul, cu ocazia conferintei "Finantarea eficientei energetice in Romania, Ungaria si Bulgaria",…

- Combustibilul utilizat în procesul de obținere a caldurii și apei calde este un amestec pe baza de rumeguș, paie și alte resturi lemnoase, care sunt tocate și supuse unui proces de deshidratare. Sub acțiunea ligninului, întreaga compoziție se solidifica, iar produsul rezultat are dimensiuni…

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…

- • Strategia energetica din 2016 NU EXISTA! Romania este o țara care are resurse energetice multe, bune, nu foarte mari, dar are de toate și de aceea trebuie pastrat mix-ul energetic, a declarat, luni, proaspatul ministru al Energiei, Anton Anton. In privința centralelor pe carbune,…

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, a declarat luni, la audierile din comisiile parlamentare reunite, ca sustine exploatarea gazelor din Marea Neagra, insa acest lucru trebuie facut in asa fel incat Romania sa obtina un profit maxim.

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului. Audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila se…

- Daniel Dragomir va participa mâine, 24 ianuarie 2018, începând cu ora 10:00, la Clubul de presa din Bruxelles, alaturi de doua personalitați de marca, Willy Fautre și David Clark, la o masa rotunda cu privire la situația actuala a justiției din România. "Mâine,…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Parastasul Regelui Mihai | Fostul principe Nicolae, la slujba alaturi de Familia Regala Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si Familia Regala au luat parte, sambata, la parastasul de 40 de zile de la moartea Regelui Mihai I, la Curtea de Arges. La eveniment a participat si Nicolae Medforth-Mills…

- Udrea, catre cei ramasi „la butoanele puterii oculte”: Lichelelor, abuzurile se platesc. Ce spune despre fuga lui Sebastian Ghita si Radu Mazare Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, pentru Florian Coldea si cei care au ramas „pe la butoanele puterii oculte din…