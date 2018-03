Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile, viscolul si gerul pentru care s-a emis cod portocaliu sunt insotite de un fenomen mai rar. Un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania. Fenomenul se resimte deja in Grecia, mai ales pe insulele…

- Romania trebuie sa pastreze un echilibru in ceea ce priveste mix-ul energetic, iar acest echilibru va sta la baza strategiei energetice care este in curs de elaborare si va fi adoptata pana la finele anului, a...

- Deputatul PNL Gorj, Dan Vilceanu, l-a interpelat pe ministrul Energiei, Anton Anton, in legatura cu conditiile grele de munca din carierele miniere ale Complexului Energetic Oltenia. Vilceanu a legat subiectul de faptul ca minerii v...

- Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari acuza politicienii din Gorj ca folosesc minerii ca masa de manevra in razboaiele lor personale. Manu Tomescu a reacționat, pe pagina de socializare, dupa ce zilele trecute a aparut o disputa pe tema condițiilor in care lucreaza minerii.…

- UPDATE. In contextul conditiilor meteo dificile, companiile E Distributie Muntenia si E Distributie Dobrogea reamintesc clientilor numerele de telefon la care pot semnala deranjamentele in alimentarea cu energie electrica. Numerele de call center sunt: Pentru zonele deservite de E Distributie Muntenia…

- Cunoscut pentru forma sa unica, data de un deversor amplasat chiar in mijlocul sau, Lacul Vida ofera imagini unice in anotimpul rece. Frigul din ultima vreme a inghetat apele acumularii, iar imaginile surprinse sunt spectaculoase.

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in ianuarie, 408.300 tone echivalent petrol, fiind cu 2,7% (11.400 tep) mai mica fata de cea din prima luna din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata, Romania a importat 36.500 tep carbune…

- Energeticienii de la termocentrala Mintia continua miercuri dimineata protestul declansat in urma cu o zi, in curtea societatii fiind prezenti circa o suta de angajati care solicita sprijin din partea statului pentru acest producator de energie electrica. Potrivit liderului Sindicatului…

- Strategia PSD in domeniul energetic, anuntata de Dragnea la congresul din 10 martie, este destul de ciudata. Dragnea anunta in acelasi timp redeschiderea unor mine si construirea de termocentrale, dar si dezvoltarea parcurilor eoliene, pr...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala in Romania, cei doi discutand pe larg despre subiectul interconectarilor in domeniul transporturilor si in sectorul energiei. Potrivit unui comunicat al…

- Liderii federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca avertizeaza ca exista riscul izbucnirii unor conflicte spontane in minerit si energie. Sindicalistii din CE Oltenia i-au trimis, la finele saptamanii trecute, o adresa ministrului Energiei. Si-au exprimat nemultumirea…

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri…

- Federatiile reprezentative la nivel de CE Oltenia au facut front comun si au solicitat ministrului Energiei, Anton Anton, o intrevedere de urgenta. Sindicalistii sunt nemultumiti de majorarea de salarii propusa de sefii CE Oltenia. Liderii sind...

- Federatiile sindicale anunta ca in CE Oltenia sunt posibile proteste si chiar greve. Liderii sindicali i-au transmis ministrului Energiei ca multumirile nu tin loc de salarii. Iata ce au transmis liderii sindicali in adresa catre ministrul Anton Anton: „Federatia Nationala a Sindicatelor…

- Un barbat și-a riscat viața pentru a hrani un stol de lebede care salașluiește in aceasta iarna pe un baraj din apropierea municipiului Vaslui. Pe o gheața care nu prezenta siguranța, vasluianul s-a tarat pe burta pana aproape de pasarile care stateau pe firul de apa dezghețat care strabate lacul de…

- Tibi Useriu, sportivul care a castigat de doua ori consecutiv cea mai dura competitie de ultramaraton din lume, se intoarce in nordul inghetat al Canadei. Va reprezenta Romania la cea de-a zecea editie a competitiei.

- Anton Anton, ministrul Energiei, sugereaza ca listarea Hidroelectrica la bursa va fi amanata deoarece producatorul de energie controlat de stat trebuie sa devina mai atractiv. „Dupa parerea mea, este cam devreme sa vorbim de Hidroelectrica la bursa, ea a trecut printr-o boala destul de grea si a iesit…

- Anton Anton, noul ministru al Energiei, a dat un interviu pentru Agerpres, in care a aratat ca nu are habar de nimic. Acesta a spus ca termocentralele vor merge bine daca nu se vor baga unii in seama si ca respectarea noilor conditii de m...

- Actualul ministru al Energiei, Anton Anton, a afirmat, intr-un interviu recent, ca in ceea ce priveste proiectul reactoarelor de la Cernavoda exista „discutii foarte avansate cu niste investitori”. Incercand sa explice cand s-au intalnit, ministrul a declarat ca „i-a vazut in lift”. Acesta a mai spus…

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale UE si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton

- Deși acest lucru se intampla peste tot in Europa, in Romania persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie și sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat vicepreședintele Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Cu aceasta „performanta“, Romania a ajuns la coada clasamentului in ceea ce priveste numarul de turbine montate. De exemplu, anul trecut in Germania s-au montat aproape 1.800 de turbine, iar in Marea Britanie 1.067 de „mori de vant.“ Capacitatea turbinelor montate anul trecut pe plan local este destul…

- Senatorii Scarlat Iriza si Florin Carciumaru s-au intalnit luni, 12 februarie, cu Anton Anton, noul ministru al Energiei. Parlamentarii gorjeni i-au transmis oficialului din Guvern ca nu sunt probleme deosebite la CE Oltenia, iar mi...

- Regulamentul de functionare al Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost modificat prin ordinul presedintelui Dumitru Chirita nr 24, publicat in Monitorul Oficial la 30 ianuarie, iar modificarile sunt in esenta doua: se mai fac angajari pe salarii imense iar Autoritatea intra si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, ca Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, el pledand pentru o solutie de echilibru in acest caz. "Eu cred intr-o solutie de echilibru (...). Eu cred ca noi suntem…

- Președintele Sindicatului Liber EMC Roșia i-a cerut lui Anton Anton sprijinul pentru deblocarea celei mai mari cariere de lignit Sud-Estul Europei, Cariera Roșia. Cristian Ladaru i-a atras atenția ministrului Energiei ca, din cauza ca in ultimii ani nu s-au facut exproprieri, Cariera…

- Ponderea energiei pe carbune in mixul energetic al Romaniei a scazut de la 40% in 2008 la 24% in 2016. Energia pe carbune a cunoscut insa o relansare incepand de anul trecut, cand s-a apropiat de o trei...

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Senatorul ALDE Scarlat Iriza are incredere in noul ministru al Energiei, Anton Anton, mai ales ca acesta i-a fost profesor fostului ministru Toma Petcu. Iriza spune ca va avea luni o discutie cu noul ministru Anton. „Dansul fi...

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nița, a primit asigurari de la noul ministru al energiei, Anton Anton, ca minele de uraniu de la Crucea nu vor fi inchise. Intr-o interpelare adresata ministrului, Ilie Nița i-a spus acestuia ca in decursul timpului au existat mai multe tentative de inchiderea a minelor…

- ‘Am planuri simple: programul de guvernare si, in cadrul programului de guvernare, vreau ca cetatenii sa simta ca exista un Minister al Energiei care se ocupa de ei’, a aratat ministrul. In continuare, el a precizat ca, in programul de guvernare, se pune accent pe productia de energie pe carbune intrucat…

- Consilierul personal al fostului ministru, Dian Popescu, e convins ca sub conducerea lui Anton Anton ministerul va funcționa la fel de bine ca pe vremea lui Toma Petcu. Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si Servicii din…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul ALDE, Anton Anton, pentru functia de ministru al Energiei, cu 44 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”. Ministrul propus al Energiei, Anton Anton,…

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, le-a declarat jurnalistilor, la finalul audierilor din Parlament, ca el a fost o viata intreaga profesor de fluide si a subliniat importanta domeniului pe care il va gestiona ca ministru, aratand ca fara energie nu functioneaza nimic. "As vrea…

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, a declarat, luni, ca Energia este unul dintre domeniile &"cruciale&" ale economiei, deoarece fara ea nu se aprinde bevul si nu functioneaza telefonul, el precizând ca nu îsi va schimba

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, a declarat luni, la audierile din comisiile parlamentare reunite, ca sustine exploatarea gazelor din Marea Neagra, insa acest lucru trebuie facut in asa fel incat Romania sa obtina un profit maxim.

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului. Audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila se…

- Anton Anton (68 ani), deputat ALDE, a fost propus ministru al Energiei, dupa ce Toma Petcu, actualul ministru, si-a anuntat , vineri, intentia de a se retrage din functie din motive de sanatate. Aproape intreaga sa cariera s-a bazat pe activitati didactice, fiind profesor conducator…

- Anton Anton, propus ministru al Energiei, are 68 de ani si este profesor universitar si conducator de doctorate la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. A fost secretar de stat in Ministerul Educatiei, iar in 2008 a ocupat functia de ministru al Educatiei in Guvernul Tariceanu. Anton detine…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu. Ea a…

- Propunerea ALDE pentru ministerul Energiei este Anton Anton, fost ministru al Educatiei, dupa ce Toma Pectu, actual ministru al Energiei a anuntat vineri ca nu intentioneaza sa faca parte din viitorul Guvern.

- Toma Petcu, ministrul Energiei, afiliat ALDE, a cerut sa i se retraga numele de pe lista realizata pentru Guvernul Dancila, precizand ca are probleme de sanatate. El va fi inlocuit de deputatul Anton Anton, fost ministru al Educatiei, au...

- Informatiile vehiculate initial pe surse, potrivit carora ministrul Energiei, Toma Petcu, a decis sa se retraga din cursa pentru un mandat in viitorul Guvern au fost confirmate chiar de catre liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Dupa sedinta pe care a avut-o cu colegii de partid, seful Senatului…

- Se estimeaza ca, pâna în anul 2022 în Europa si 2021 în Oceania, costurile de generare si stocare autonoma a energiei vor fi similare cu costul de achizitie a energiei de la un furnizor, se arata în noul studiu realizat de EY. Rezultatele studiului arata ca pietele…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). …

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.

- Liberalizarea pieței gazelor naturale continua sa afecteze buzunarul consumatorilor romani. Incepand cu 1 aprilie 2017 prețul pe care furnizorii il platesc producatorilor interni de gaze naturale nu mai este stabilit de autoritați, ci de cererea și oferta de pe piața. Drept urmare, prețul…

- De la 1 ianuarie 2018, piața energiei electrice a fost complet liberalizata. Asta inseamna ca furnizorii consacrați nu vor mai deține monopolul, multe alte firme putand intra pe piața, iar statul nu va mai dicta prețurile. Fiecare consumator iși poate acum alege furnizorul de curent electric, alegere…