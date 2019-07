Antoine Griezmann poate pleca de la Atletico Madid pentru 120 milioane euro

Stiri pe aceeasi tema

- Clauza de reziliere a contractului dintre atacantul francez Antoine Grizemann si clubul spaniol de fotbal Atletico Madrid a scazut, incepand de luni, de la 200 la 120 milioane euro, informeaza presa iberica. Potrivit cotidianului El Mundo Depotivo, transferul lui Griezmann la FC Barcelona…

- Clauza de reziliere a contractului dintre atacantul francez Antoine Grizemann si clubul spaniol de fotbal Atletico Madrid a scazut, incepand de luni, de la 200 la 120 milioane euro, informeaza presa...

- Clauza de reziliere a contractului dintre atacantul francez Antoine Grizemann si clubul spaniol de fotbal Atletico Madrid a scazut, incepand de luni, de la 200 la 120 milioane euro, informeaza presa iberica.

- Atletico Madrid pare sa fie echipa care a castigat cursa pentru talentatul jucator al celor de la Benfica Lisabona, Joao Felix (19 ani), anunța presa din Spania, anun'[ MEDIAFAX.Echipa lui Diego Simeone ar urma sa plateasca o suma foarte mare in schimbul fotbalistului, iar clauza de reziliere…

- Directorul general al clubului Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, a anuntat, miercuri, la un post spaniol de televiziune, ca jucatorul Antoine Griezmann va semna un contract cu FC Barcelona, informeaza marca.com.

- "Stiam din martie unde o sa joace... La Barcelona", a declart Gil Marin. In vara anului 2014, Griezmann a venit la Atletico de la Real Sociedad, pentru 30 de milioane de euro. Francezul a semnat un contract pe sase ani atunci. In 2018, el a incheiat o prelungire a contractului cu Atletico, valabila…

- Ce parea ca si facut, transferul lui Antoine Griezmann (28 de ani) la Barcelona, acum are sanse aproape zero sa se concretizeze. Din informatiile aparute in Marca, presedintele Josep Maria Bartomeu a decis ca echipa nu are nevoie de un fotbalist precum Grizmann, iar mutarea nu este o prioritate,…

- Antoine Griezmann (28 de ani) a anunțat ca va pleca din aceasta vara de la Atletico Madrid, insa atacantul nu a anunțat la ce echipa se va transfera. Leo Mesi pare sa-l fi convins sa semneze cu Barcelona. Jurnaliștii spanioli de la cotidianul Sport susțin ca mutarea la campioana Spaniei se va face dupa…